Российский оппозиционер Кара-Мурза подал в суд на ФБР 26.02.2020, 9:22

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Председатель Фонда Бориса Немцова считает, что от него скрывают данные об отравлении.

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший во вторник, 25 февраля, подал в суд на Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Он требует сообщить ему результаты анализов на возможное отравление, сказано в исковом заявлении, сообщает dw.com.

Речь идет о лабораторных тестах образцов крови Кара-Мурзы, которые в феврале 2017 года его супруга Евгения передала ФБР с целью определить, что именно вызвало болезнь.

Ранее к ФБР обращались сенаторы США

Результаты анализов с тех пор политик так и не получил, хотя с соответствующей просьбой к ФБР обращались несколько сенаторов США: покойный Джон Маккейн, Марко Рубио и Роджер Уикер. Недавно в ФБР Кара-Мурзе заявили, что рассмотрят его просьбу не раньше сентября, поэтому он обратился в суд.

"Они не обязаны были ничего делать, я не являюсь американским гражданином. Но дело резонансное, дело публичное, у них (у сенаторов США. - Ред.) тоже никаких сомнений нет в том, что оба раза это было покушение на убийство, связанное с моей политической деятельностью", - заявил Кара-Мурза в интервью "Настоящему времени".

В 2015 и 2017 годах политик был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Оба раза он был в больнице в критическом состоянии, ему проводился гемодиализ, Кара-Мурза был подключен к аппарату искусственного дыхания.