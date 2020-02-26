«Они предлагали мне говорить на ухо ответы о ценах на бензин» 3 26.02.2020, 9:31

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Фотo: belsat.eu

Как белорусы застали врасплох «Белнефтехим».

В Минске 25 февраля у офиса государственного концерна «Белнефтехим» несколько десятков человек требовали объяснения причин роста цен на топливо. Инициатором акции выступил YouTube-блогер Владимир Цыганович (МозгON).

Как пояснил Цыганович в комментарии naviny.by, он со своими сторонниками требовал от руководства концерна объяснения механизма образования цен на топливо. По его словам, проведения встречи на улице не планировалось.

«Задачи не было стоять на улице и устраивать там балаган. Задача была прийти, сесть в кабинет и поговорить. Мы с мая прошлого года пытаемся общаться с «Белнефтехимом», чтобы понять, как формируется цена на топливо. Мы направляли предложения, предлагали встретиться, направляли запросы в Совмин. Мы получаем отписки, диалога мы не увидели, даже попытки не было. Потому мы решили прийти лично», — сказал блогер.

Кроме разъяснения механизма образования цен на топливо блогера интересовало, куда уходят деньги от переработки белорусской нефти и сколько на этом зарабатывает государство.

К собравшимся вышел заместитель руководителя Владимир Сизов.

«К нам вышли на крыльцо, но нормально пообщаться не получилось. Когда стоит много людей, диалог не получается. Они предлагали мне говорить на ухо ответы, я попросил, чтобы говорили громко, стал пересказывать их ответы толпе. Они не стали звать внутрь. Но главный вопрос мы задали — когда перестанут расти цены и как сделать так, чтобы цены снижались», — сказал он.

Владимир Цыганович

Сизов заявил собравшимся, что цена на топливо зависит от цен на сырье, договоренностей с поставщиками, курсов валют и так далее.

Как пояснил Цыганович, ответа на свои вопросы он не получил и намерен продолжить попытки добиться диалога с представителями компании.

«В мире, когда цена на нефть падает, то и цена на бензин падает, а у нас всегда растет. Мы готовы найти 5 человек, кто разбирается в ценообразовании, чтобы они встретились с компанией, и они пересказали нам, народу, как формируются цены на бензин», — подчеркнул блогер.

Цыганович добавил, что выход представителей концерна для общения уже является прогрессом. Он заявил, что готов бесплатно помочь концерну с коммуникацией для разъяснения этого вопроса. Блогер подчеркнул, что не выдвигает политических требований, а только экономические, и будет действовать строго в рамках закона. Также Цыганович сообщил, что после митинга машина одной участницы акции была остановлена сотрудниками ГАИ для досмотра.

В июле 2019 года пресс-служба «Белнефтехима» сообщала, что себестоимость белорусского топлива зависит от цены нефти на мировом рынке и курса белорусского рубля. А цена нефти, импортируемой в Беларусь, привязана к мировым котировкам.

«При этом рост по независимым от нас причинам себестоимости топлива распределяется главным образом между производителями нефтепродуктов (НПЗ), продавцами топлива (сетями АЗС) и в минимальной степени затрагивает розничные цены, то есть не перекладывается на покупателей», — сообщали в концерне.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — спустя неделю после выборов в Палату представителей.