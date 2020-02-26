Ставки по валютным депозитам белорусов рухнули в два раза 26.02.2020, 9:47

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Пришло время забирать доллары из банков?

Средняя ставка по новым краткосрочным депозитам физических лиц в иностранной валюте в январе текущего года снизилась до 0,33% с 0,35% в декабре и 0,76% в январе прошлого года, пишет select.by.

В то же время, средняя ставка по новым валютным вкладам на срок свыше 1 года опустилась до 1,16% с 1,4% и 2,23% соответственно. Таким образом, за год данный параметр снизился примерно в 2 раза.

Снизились в январе и проценты по валютным депозитам юридических лиц, но не столь значительно. А именно, средняя ставка по новым вкладам предприятий на срок свыше года в январе текущего года опустилась до 1,06% с 1,61% в январе прошлого года. Но в декабре прошлого года данная ставка была еще ниже: 0,48%. Это можно объяснить случайным отклонением.

Средняя ставка по новым краткосрочным валютным депозитам предприятий в январе текущего года опустилась до 0,82% годовых с 0,95% в декабре и 0,98% в январе 2019 года.

На фоне банковских депозитов проценты по валютным облигациям Министерства финансов РБ кажутся весьма привлекательными, хотя значительного спроса на них нет. 13 февраля Минфин провел аукцион по размещению облигаций 266-го года, номинированных в долларах США, на котором разместил только примерно третью часть всего объема эмиссии.

Срок обращения облигаций составляет 2 920 дней. К аукциону было допущено 19 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,7% до 5,5% годовых на общую сумму 46,3 млн. долларов. Но Минфин удовлетворил только 4 заявки на сумму 20,63 млн. долларов. Ставку по данным облигациям Минфин установил равной 3,9% годовых. Неразмещенными остались облигации на 39,375 млн. долларов. Они будут продаваться с 20 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже без аукциона.

Ситуация с процентами по новым валютным кредитам банков является более сложной, чем по депозитам. Средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года в январе текущего года снизилась всего до 4,15% с 4,2% в декабре и 4,28% в январе 2019 года. То есть, ее уменьшение оказалось чисто символическим.

Однако средняя ставка по новым валютным кредитам на срок свыше года снизилась намного более существенно: до 3,89% годовых с 4,23% и 6,05% соответственно.