Экспорт нефти США вырос в пять раз 26.02.2020, 9:58

Америка создала удачную комбинацию на своем рынке энергоресурсов.

Средний уровень экспорта нефти со стороны США за последние три года вырос в пять раз, до 3 млн баррелей в сутки в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, сообщает afn.by.

Объемы импорта нефти в 2019 году снизились на треть, до 6,8 млн баррелей в сутки по сравнению с рекордно высоким средним показателем в 10,1 млн баррелей в сутки в 2005 году, передает ТАСС.

При этом по большей части США закупает тяжелую, высокосернистую нефть, следует из сообщения. Так, в 2018 году 58% всей импортируемой в США нефти были относительно тяжелыми (с плотностью ниже 25 градусов API). Добываемая же в стране нефть является более легкой, чем поставляемая из-за рубежа (40-50 градусов API). Такая комбинация внутренней добычи легкой нефти и импорта тяжелого сырья позволила США увеличить свои поставки продуктов переработки в другие страны и впервые с 1973 года стать чистым экспортером нефти и нефтепродуктов, отмечает ведомство.

Ранее EIA сообщало, что ожидает добычу нефти в США в 2020 и 2021 гг. на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.