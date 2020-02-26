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Видеофакт: В Португалии сделали Роналду из шоколада

  • 26.02.2020, 10:06
Видеофакт: В Португалии сделали Роналду из шоколада

На свое произведение мастер потратил около 200 часов.

Португальский мастер Жорже Кардозу, известный на родине своими шоколадными скульптурами, создал полноразмерную фигуру нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На свое произведение искусства он потратил около 200 часов, передает eurosport.

Статуя была выставлена во время карнавала в городе Овар, который является центром одноименного муниципалитета в составе округа Авейру. После завершения карнавала статую выставят в музее Роналду на его родном острове Мадейра.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 117 млн евро. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии (во всех — в основном составе), где забил 21 гол.


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