Сурков впервые прокомментировал свой уход из Кремля 26.02.2020, 10:19

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

Бывший помощник Путина заявил, что продолжит «заниматься политикой».

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков впервые прокомментировал свою отставку с занимаемой должности.

Об этом он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое опубликовано на сайте «Актуальные комментарии».

«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», — отметил Сурков.

По его словам, он хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года.

«Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение», — сказал он.

Сурков подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой.

Говорить о дальнейших перспективах своего трудоустройства Сурков отказался.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника Владислава Суркова.

25 января стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Он отвечал за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Чиновника также называли «архитектором» войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.

По словам директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Сурков решил уйти с госслужбы из-за «смены курса на украинском направлении». Что именно означает эта формулировка, неизвестно.

Позже стало известно, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и «украинской проблематикой».