закрыть
26 февраля 2020, среда, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Экс-президент Армении Саргсян предстал перед судом

1
  • 26.02.2020, 10:36
Экс-президент Армении Саргсян предстал перед судом
Серж Саргсян

Его обвиняют в организации коррупционной схемы.

Ереванский суд общей юрисдикции в административных районах Аван и Нор Норк рассматривает дело третьего президента Армении Сержа Саргсяна, владельца компании «Флеш» Барсега Бегларяна, бывшего министра сельского хозяйства Серго Карапетяна, бывшего заместителя главы Минсельхоза Самвела Галстяна и экс-начальника Управления растениеводства того же ведомства Геворка Арутюняна, сообщают «Новости Армении».

Саргсян, занимавший пост президента Армении два срока подряд с 2008 года, подал в отставку в 2018 году, когда его план остаться у власти в качестве премьер-министра спровоцировал массовые протесты, лидером которых стал бывший журналист Никол Пашинян, впоследствии занявший пост премьера.

«Все это дело сфабриковано, чтобы не дать Сержу Саргсяну заниматься активной политикой», – заявил корреспонденту агентства «Франс Пресс» его адвокат Амрам Макинян.

Во вторник суд обсудил процедурные вопрос. Слушание дела по существу начнется через несколько недель, или месяцев.

В декабре прошлого года Саргсян был обвинен в организации коррупционной схемы, которая якобы способствовала обогащению чиновников. Ему было запрещено покидать Армению. В случае признания вины бывший президент, которому сейчас 65 лет, может лишиться свободы на срок до восьми лет.


популярное за неделю

Мнение

Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков