Экс-президент Армении Саргсян предстал перед судом 1 26.02.2020, 10:36

Серж Саргсян

Его обвиняют в организации коррупционной схемы.

Ереванский суд общей юрисдикции в административных районах Аван и Нор Норк рассматривает дело третьего президента Армении Сержа Саргсяна, владельца компании «Флеш» Барсега Бегларяна, бывшего министра сельского хозяйства Серго Карапетяна, бывшего заместителя главы Минсельхоза Самвела Галстяна и экс-начальника Управления растениеводства того же ведомства Геворка Арутюняна, сообщают «Новости Армении».

Саргсян, занимавший пост президента Армении два срока подряд с 2008 года, подал в отставку в 2018 году, когда его план остаться у власти в качестве премьер-министра спровоцировал массовые протесты, лидером которых стал бывший журналист Никол Пашинян, впоследствии занявший пост премьера.

«Все это дело сфабриковано, чтобы не дать Сержу Саргсяну заниматься активной политикой», – заявил корреспонденту агентства «Франс Пресс» его адвокат Амрам Макинян.

Во вторник суд обсудил процедурные вопрос. Слушание дела по существу начнется через несколько недель, или месяцев.

В декабре прошлого года Саргсян был обвинен в организации коррупционной схемы, которая якобы способствовала обогащению чиновников. Ему было запрещено покидать Армению. В случае признания вины бывший президент, которому сейчас 65 лет, может лишиться свободы на срок до восьми лет.