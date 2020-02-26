«Белнефтехим» ждет уже не $155, а $61 миллион за грязную нефть 4 26.02.2020, 10:47

2,059

Россия заставила концерн умерить аппетиты?

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко 26 февраля сказал БелТА, что концерн зафиксировал 536 тысячи тонн грязной российской нефти, за которую ожидает свыше 61 млн долларов компенсации, сообщает «Радыё Свабода».

Как отмечается, месяц назад глава концерна Андрей Рыбаков называл вдвое большие объемы грязной нефти: говорится, «на территории страны оказалось около 1,2 млн тонн нефти, загрязненной нефти».

Днем ранее заместитель Рыбакова Владимир Сизов говорил, что концерн ожидает от России компенсации «по аналогии с другими сторонами, которые« были вовлечены в историю с грязной нефтью» - по 15 долларов на баррель.

Если считать, что в страну поставили ранее указанные 1,2 млн тонн нефти, баррель которой весит 0,1373 т, то выходило бы, что Россия должна около 131,1 млн. долларов - в два с лишним раза больше, чем говорит Тищенко.