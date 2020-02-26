Виктор Марчик: Нужно отстранять Лукашенко от власти - и как можно скорее 6 26.02.2020, 11:02

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Виктор Марчик

К этому подталкивает сама ситуация в стране.

Слонимский активист «Европейской Беларуси» Виктор Марчик рассказал пресс-службе гражданской кампании о ситуации в регионе.

- Как сейчас обстоят дела с зарплатами, пенсиями в Слониме?

- Зарплаты сейчас не то, что остаются на прежнем уровне – они падают. В основном, все предприятия работают на минимальную заработную плату. Много предприятий у нас стали убыточными, есть предприятия – банкроты, например, фабрика «Текстильщик». Также многие индивидуальные предприниматели закрыли свои дела, в частности ЧУПы. Если и есть в Слониме относительно оплачиваемые места, то на них требуется толковые специалисты с большим опытом работы. И то, даже на такие места люди идут неохотно, потому, что с должностью на человека навешивают дополнительную работу, за которую не хотят доплачивать.

Местные руководители совершенно не заинтересованы, чтобы производства развивались, они живут одним днем. У них так: прошел день, получили зарплату – слава богу. Руководители не думают про то, что цеха рушатся, линии ломаются. Они в этом не заинтересованы, потому что знают: сегодня директор, завтра – нет. Они не думают о развитии предприятий.

Очень многие люди уезжают или стремятся уехать за границу, потому что знают, что в той же Польше, например, они за такую же работу, как в Слониме, получат в десять раз больше. Люди не хотят в Беларуси работать за копейки и за эти же копейки иметь еще дополнительные неоплачиваемые обязанности.

- Как дела у молодежи?

- Плохо. Молодым специалистам очень тяжело устроиться. Потому что если даже есть 1-2 высших образования, то, не имея связи, не устроишься. Еще постоянно работодатель требует опыт работы. А где молодому специалисту после университета или магистратуры взять этот стаж? В нашем государстве нет возможности проявить себя молодым людям. Молодежь уезжает в более крупные населенные пункты или за границу. В регионах хорошие рабочие места занимают дети чиновников. Все решают связи, откаты и взятки.

Я недавно разговаривал с медиками. У нас в Слониме нехватка медработников, но, молодые специалисты отрабатывают распределение и уезжают. Нет условий для работы медиком. Молодые врачи не заинтересованы оставаться в Слониме, их можно понять, а страдают в итоге – простые люди.

- Какие именно зарплаты и пенсии в Слониме?

- Зарплаты примерно составляют 370-400 рублей. Есть, конечно, предприятия, где получают выше, но они и работают больше: переработки, ночные смены. Вот с этими переработками и прочим зарплаты выходят 600-700 рублей. А так, в основном, зарплата минимальная в Слониме. И 400 рублей – это еще хорошая зарплата считается.

Александр Деримарко, житель агрогородка Озерница, это недалеко от Слонима, работал на двух работах целый месяц (скотник и слесарь) и получил зарплату в 270 рублей. После такой несправедливости мужчина обратился в независимую прессу, и тогда ему на карточку докинули 100 рублей. Так это он обратился, а многие опасаются куда-то писать и вот живут за такие нищенские зарплаты. А молчат люди потому что не хотят потерять даже такой заработок, потому, что иного – не будет. Не все же могут выехать за пределы Беларуси на работу. У кого-то есть семьи, маленькие дети, больные родители, еще что-то.

- А что говорят люди?

- Цены в магазинах растут, коммуналка растет, зарплаты падают, льготы убрали и в связи с этим люди уже ничего хорошего не ждут.

Рабочие, в отличии от руководителей предприятий, сами говорят о том, как наладить производство, как улучшить ситуацию на предприятиях. У рабочих есть идеи, они готовы работать, но руководство к ним не прислушивается. Начальство игнорирует простых людей, считает себя более умными. И вот с таким отношением к простым людям – все рушится, все валится.

- Как решить проблемы?

- В данной ситуации остается только одно – менять и ломать эту систему, потому что ничего при этой системе хорошего не будет. Надо выкорчевывать остатки всей этой системы. А как это сделать? Нужно отстранять Лукашенко от власти и как можно скорее. И вот когда уйдет диктатор, нам нужно начинать все с чистого листа.