закрыть
26 февраля 2020, среда, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые отреставрировали сокровища Помпеи

4
  • 26.02.2020, 10:59
  • 1,534
Ученые отреставрировали сокровища Помпеи

Им более 2000 лет.

Яркие фрески и невиданные ранее надписи — одни из многих сокровищ, найденных во время многолетней реставрации всемирно знаменитого места археологических раскопок — Помпей, пишет lenta.ua.

Рабочие укрепляли стены, восстанавливали рухнувшие структуры, раскапывали ранее нетронутые территории. В ходе работ нашли немало нового.

«Раскопки Помпей всегда приносят сюрпризы,» — комментирует Массимо Оссана, директор достопримечательности.

В октябре археологи нашли в таверне яркую фреску с гладиаторами. Считается, что в этой таверне останавливались воины и дамы легкого поведения.

А в 2018 году была найдена надпись, которая подтверждает, что город был уничтожен после 17 октября 79 года нашей эры, а не 24 августа, как считалось ранее.

И это не последние открытия. Буквально на прошлой неделе стало известно, что ученые вскоре займутся раскопками нетронутых подземных туннелей Помпей. Работы ведутся и в других частях города.

Реставрация началась в 2014 году. В ней участвовали целые команды археологов, архитекторов, инженеров, геологов и антропологов. На проект было выделено $113 миллионов.

Городом занялись после того, как в 2013 году ЮНЕСКО пригрозило лишить Помпеии статуса Наследия в свете нескольких обрушений, свидетельствовавших о том, что за местом не следят подобающе.

Реставрацию фресок эксперты завершили лишь на этой неделе. Они аккуратно очистили древние краски от накопившейся грязи и налета.

«Нужно быть очень аккуратным, чтобы не снять слишком много,» — объясняет Алдо Гуида, который работал над стенами в «Доме любовников» — двухэтажном доме, который был закрыт на реконструкцию после землетрясения в 1980 году.

Две тысячи лет назад извержение Везувия разрушило этот город. Все покрыло слоем вулканического пепла. Это позволило сохранить многие здания почти в первозданном виде.

На время реставрации многие домусы — семейные резиденции богачей — были закрыты для посещения туристами. Но теперь их открыли.

Они стоят того, чтобы взглянуть на них своими глазами.

К примеру, «Дом орхидей» покрыт гигантскими фресками с фруктовыми деревьями и птицами, а в «Доме корабля Европа» вы увидите набросок гигантского торгового судна.


популярное за неделю

Мнение

Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков