Ученые отреставрировали сокровища Помпеи 4 26.02.2020, 10:59

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Им более 2000 лет.

Яркие фрески и невиданные ранее надписи — одни из многих сокровищ, найденных во время многолетней реставрации всемирно знаменитого места археологических раскопок — Помпей, пишет lenta.ua.

Рабочие укрепляли стены, восстанавливали рухнувшие структуры, раскапывали ранее нетронутые территории. В ходе работ нашли немало нового.

«Раскопки Помпей всегда приносят сюрпризы,» — комментирует Массимо Оссана, директор достопримечательности.

В октябре археологи нашли в таверне яркую фреску с гладиаторами. Считается, что в этой таверне останавливались воины и дамы легкого поведения.

А в 2018 году была найдена надпись, которая подтверждает, что город был уничтожен после 17 октября 79 года нашей эры, а не 24 августа, как считалось ранее.

И это не последние открытия. Буквально на прошлой неделе стало известно, что ученые вскоре займутся раскопками нетронутых подземных туннелей Помпей. Работы ведутся и в других частях города.

Реставрация началась в 2014 году. В ней участвовали целые команды археологов, архитекторов, инженеров, геологов и антропологов. На проект было выделено $113 миллионов.

Городом занялись после того, как в 2013 году ЮНЕСКО пригрозило лишить Помпеии статуса Наследия в свете нескольких обрушений, свидетельствовавших о том, что за местом не следят подобающе.

Реставрацию фресок эксперты завершили лишь на этой неделе. Они аккуратно очистили древние краски от накопившейся грязи и налета.

«Нужно быть очень аккуратным, чтобы не снять слишком много,» — объясняет Алдо Гуида, который работал над стенами в «Доме любовников» — двухэтажном доме, который был закрыт на реконструкцию после землетрясения в 1980 году.

Две тысячи лет назад извержение Везувия разрушило этот город. Все покрыло слоем вулканического пепла. Это позволило сохранить многие здания почти в первозданном виде.

На время реставрации многие домусы — семейные резиденции богачей — были закрыты для посещения туристами. Но теперь их открыли.

Они стоят того, чтобы взглянуть на них своими глазами.

К примеру, «Дом орхидей» покрыт гигантскими фресками с фруктовыми деревьями и птицами, а в «Доме корабля Европа» вы увидите набросок гигантского торгового судна.