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В США вакцину от коронавируса начали тестировать на людях

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  • 26.02.2020, 11:06
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В США вакцину от коронавируса начали тестировать на людях

Препарат испытывают на взрослых, инфицированных COVID-19.

В Медицинском центре университета Небраски начали исследования препарата против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение.

Об этом сообщает Национальный институт здоровья США, пишет «Униан».

Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность и эффективность препарата, который принимают взрослые пациенты с диагностированным коронавирусом.

Лекарства дают не всем пациентам, а выборочно. Первым участником испытания вызвался стать человек, заразившийся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

Отмечается, что результаты данного испытания могут быть использованы для оценки других исследований – как в США, так и в мире.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни коронавирус активно распространяется в Южной Корее и Италии.

Власти США тем временем призвали американцев готовиться к коронавирусу.


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