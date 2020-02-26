CМИ рассказали о возможном переименовании «Единой России» 9 26.02.2020, 11:28

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Объединительный съезд может быть проведен в течение ближайших месяцев.

К выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" может объединиться с Общероссийским народным фронтом, пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, к руководству "Единой России" и к правительству. Объединительный съезд может быть проведен в течение ближайших месяцев. На съезде поменяют устав, включая название и структуру управления партией.

В Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием "Единая Россия", — из-за этого рейтинг партии сейчас составляет 32,7%.

По словам высокопоставленного единоросса, администрация президента ещё осенью начала проводить социологические исследования перспектив партии власти на выборах в Госдуму и ее возможного ребрендинга. В итоге в Кремле склоняются к решению объединить единороссов с ОНФ. "В названии останется слово "Россия", а слово "единая" пропадет", — говорит источник в партии.

Поменяется и структура управления обновленной партией. Сейчас пост её председателя занимает бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. После слияния ЕР и ОНФ в новой структуре будет три сопредседателя: сейчас так управляется Народный фронт. По словам двух собеседников "Медузы", Медведев в их число не войдет. Предполагается, что одним из руководителей обновленной ЕР, объединившейся с фронтом, будет вице-спикер Госдумы (и бывший вице-премьер) Алексей Гордеев. Медведев при этом должен будет покинуть пост председателя партии власти.

Помощник Медведева Олег Осипов на просьбу о комментарии предложил обращаться в партию. Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал, что ему о реформе партии власти ничего не известно.