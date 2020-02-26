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«Почему за проезд авто из России, Армении и Казахстана не платит никто?»

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  • 26.02.2020, 11:33
  • 4,160
«Почему за проезд авто из России, Армении и Казахстана не платит никто?»
Фото: БелТА

Белорусские водители возмущены.

«В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, при которой за проезд по дорогам нашей страны платят наши граждане (путем оплаты дорожного сбора), платят граждане Украины и других стран, но не членов ЕАЭС, — говорится в петиции, появившейся на днях в сети. — Но за проезд легковых автомобилей из России, Армении и Казахстана не платит никто. Эти затраты ложатся на плечи белорусских налогоплательщиков». Составители обращения предлагают исправить положение, пишет onliner.by.

«Помимо туристов и бизнесменов этой особенностью законодательства активно пользуются и граждане нашей страны, — утверждается в петиции. — Например, приобретают автомобили с российскими и армянскими номерами с целью избежания дорожного сбора».

Составители обращения считают, что в случае сохранения обязанности оплаты дорожного сбора гражданами Беларуси все остальные владельцы легковушек, въезжающие на нашу территорию, тоже должны участвовать в финансировании содержания дорог. В качестве способа реализации задумки предлагают продажу виньеток, работу через систему BellToll либо что-либо иное.


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