«Почему за проезд авто из России, Армении и Казахстана не платит никто?» 16 26.02.2020, 11:33

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Фото: БелТА

Белорусские водители возмущены.

«В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, при которой за проезд по дорогам нашей страны платят наши граждане (путем оплаты дорожного сбора), платят граждане Украины и других стран, но не членов ЕАЭС, — говорится в петиции, появившейся на днях в сети. — Но за проезд легковых автомобилей из России, Армении и Казахстана не платит никто. Эти затраты ложатся на плечи белорусских налогоплательщиков». Составители обращения предлагают исправить положение, пишет onliner.by.

«Помимо туристов и бизнесменов этой особенностью законодательства активно пользуются и граждане нашей страны, — утверждается в петиции. — Например, приобретают автомобили с российскими и армянскими номерами с целью избежания дорожного сбора».

Составители обращения считают, что в случае сохранения обязанности оплаты дорожного сбора гражданами Беларуси все остальные владельцы легковушек, въезжающие на нашу территорию, тоже должны участвовать в финансировании содержания дорог. В качестве способа реализации задумки предлагают продажу виньеток, работу через систему BellToll либо что-либо иное.