Вот так альтернатива! 6 Валерий Карбалевич

26.02.2020, 11:44

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Валерий Карбалевич

Через Клайпеду и Одессу будут поставляться в том числе и российская нефть.

Белорусское руководство любыми путями стремится сохранить прежнюю роль нефтяной отрасли в экономике Беларуси, не обращая внимания на то, какую цену придется за это заплатить.

Уже который день с начала года информационную повестку дня определяют вопросы, так или иначе связанные с нефтью. Вот хроника только одного дня 25 февраля.

Что самое важное, по словам БелТА, обсуждалось на коллегии МИД об итогах работы органов дипломатической службы за 2019 год? Правильно, нефтяной вопрос. Хотя, казалось бы, нефть и дипломатия - это совершенно разные кейсы. «Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 млрд 55 млн долларов», - заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Что отрицательно сказалось на белорусском экспорте в целом.

Затем СМИ сообщили, что российская «Транснефть» приняла от нескольких неназванных компаний заявки на поставки в марте нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Также в этот день Беларусь и Россия наконец договорились о компенсации за грязную нефть.

И главная новость. В марте начнутся поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины по нефтепроводу Одесса - Броды. Объем - несколько танкеров.

И все эти новости были в топе. Ведь нефть для белорусов - это все.

Между тем уже два первых месяца года белорусские НПЗ работают менее чем на половину своей мощности. И это сразу отразилось на сокращении валового внутреннего продукта страны в январе на 2%. И пока никакой конкретной информации, подробностей о провозглашенной Лукашенко компенсации российской стороной убытков от повышения цен на нефть не слышно Наоборот, власти лихорадочно ищут все новые альтернативные варианты поставок сырья.

В новой ситуации, создавшейся в связи с постепенным переходом России к мировым ценам на нефть для Беларуси и кризисом в двусторонних отношениях, вызванным этими обстоятельствами, у руководства страны было по крайней мере три варианта решений.

Во-первых, смириться с тем, что роль нефтепереработки, в общем нефтяной отрасли в экономике Беларуси будет сильно уменьшаться. И прийти к выводу, что Беларуси для собственных потребностей хватит не более 7 млн т нефти (а не 24 млн т, как запланировано на этот год). Но это требует изменения социально-экономической модели.

Второй вариант. Продать НПЗ российским нефтяным компаниям. Возможно, для заводов, которые станут их собственностью, менеджеры вроде руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина найдут варианты поставок нефти по ценам, которые бы обеспечили их конкурентоспособность и работу с прибылью.

Но здесь возникают две проблемы. Нужны ли российским компаниям сейчас белорусские НПЗ? Они были привлекательным куском тогда, когда Беларусь была нефтяным оффшором. А после выхода на мировые цены на нефть они перестанут быть такими вкусными. Вот с украинскими НПЗ у российских компаний не получилось. В любом случае, теперь за эти заводы российские олигархи много не дадут. Они сильно упали в цене.

Еще момент. Продажа НПЗ российским олигархам означает, что они больше не будут для белорусской экономики курицами, которые долгое время несли золотые яйца. Только налоги в бюджет - и больше ничего, никаких пошлин.

И, наконец, третий вариант: оставить все, как есть, всеми силами стараясь сохранить статус-кво.

Можно легко догадаться, что власти выбрали именно третий вариант. Ничего не менять - это в стиле Лукашенко. Поэтому все усилия направлены на то, чтобы как-то все же договориться с Россией. И одновременно идут лихорадочные поиски альтернативных вариантов поставки нефти. То норвежской через Балтику, то азербайджанской через Черное море. Обратите внимание, что для того, чтобы запустить реверс на нефтепроводе Одесса - Броды, нужны долгосрочные контракты. Ради одного танкера украинцы на это не согласились бы.

Причем властей не очень волнует, что нефть из альтернативных источников является явно дороже, чем российская, поставленная через нефтепровод «Дружба», даже и с премией. Более того, выясняется, что и через Клайпеду, и через Одессу будут поставляться в том числе и российская нефть. Вот так альтернатива!

Логика здесь такова: главное, чтобы все работало. И неважно, с какой эффективностью. Собственно говоря, по такому принципу работает весь белорусский государственный сектор. А за все убытки заплатить населения. Просто цены на бензин начнут расти быстрее.

И одновременно это давление на российские нефтяные компании - с тем, чтобы они предложили лучшие условия. Но, кажется, последнее пока не очень удается.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»