Сегодня — День сопротивления российской оккупации Крыма 4 26.02.2020, 11:51

1,131

Фото: RFE/RL

Шесть лет назад крымские татары выступили против действий России.

В этот день в 2014 году крымские татары вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины, пишет «Униан».

Сегодняшний день, 26 февраля, вошел в историю Украины как День крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Ровно 6 лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся массовый митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в нем приняли около 12 тысяч человек.

Против этого митинга выступили сторонники вхождения полуострова в состав России, руководствовались приспешником российских оккупантов Сергеем Аксеновым. В результате столкновений в тот день два человека погибли и несколько получили ранения.

После аннексии Крыма российские силовики начали преследовать крымских татар за участие в данной акции. Речь идет о так называемом «деле 26 февраля».

Уже на следующий день, 27 февраля, здание Верховной Рады и Совета Министров Крыма было захвачено спецподразделениями ГРУ РФ. Тогда же парламент Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации осудили действия России. Страны Запада ввели против страны-оккупанта ряд экономических санкций.