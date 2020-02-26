закрыть
26 февраля 2020, среда, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сегодня — День сопротивления российской оккупации Крыма

4
  • 26.02.2020, 11:51
  • 1,131
Сегодня — День сопротивления российской оккупации Крыма
Фото: RFE/RL

Шесть лет назад крымские татары выступили против действий России.

В этот день в 2014 году крымские татары вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины, пишет «Униан».

Сегодняшний день, 26 февраля, вошел в историю Украины как День крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Ровно 6 лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся массовый митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в нем приняли около 12 тысяч человек.

Против этого митинга выступили сторонники вхождения полуострова в состав России, руководствовались приспешником российских оккупантов Сергеем Аксеновым. В результате столкновений в тот день два человека погибли и несколько получили ранения.

После аннексии Крыма российские силовики начали преследовать крымских татар за участие в данной акции. Речь идет о так называемом «деле 26 февраля».

Уже на следующий день, 27 февраля, здание Верховной Рады и Совета Министров Крыма было захвачено спецподразделениями ГРУ РФ. Тогда же парламент Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации осудили действия России. Страны Запада ввели против страны-оккупанта ряд экономических санкций.


популярное за неделю

Мнение

Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков