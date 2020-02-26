Владелец элитной недвижимости в Швейцарии рассказал о родстве с Мишустиным 26.02.2020, 12:15

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Александр Удодов

Российский бизнесмен Александр Удодов стал фигурантом многочисленных расследований.

Бизнесмен Александр Удодов, упоминавшийся в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией, "Открытых медиа" и "Русской службы Би-би-си" о недвижимости премьер-министра России Михаила Мишустина, рассказал "Известиям", что женат на сестре главы правительства, сообщает svoboda.org.

"С 2008 года я женат на его родной сестре Наталии [Стениной]. Общих детей у нас нет, у меня от первого брака есть дочь-студентка. У супруги сын и дочь от первого брака. Сын после учебы и службы в армии живет и работает в Москве. Дочь какое-то время училась в Швейцарии, сейчас заканчивает обычную школу в Москве и собирается поступать в технический вуз. Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат", – отметил Удодов.

Какие отношения в действительности связывают Удодова и Стенину, неизвестно. Радио Свобода изучила аккаунт сына Стениной в социальной сети "ВКонтакте" (сейчас профиль удален). На многих снимках его мать запечатлена вместе с первым супругом – Сергеем Стениным, а Удодов на фото не встречается.

Бизнесмен Александр Удодов подарил сестре Мишустина Наталии Стениной 1,3 гектара и два дома, писали "Открытые медиа". "Русская служба Би-би-си" называла Удодова партнером Стениной по ресторанному бизнесу. Кроме того, по данным ФБК, Удодов и Стенина значатся учредителями нескольких организаций, связанных с Мишустиным. Например, хоккейного клуба "Спортима", за который играет премьер-министр.

Налоговое дело

В интервью "Известиям" Удодов заявил: "В отношении меня не возбуждалось никаких уголовных дел" и "я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований". Но, как ранее рассказывали источники РБК и "Коммерсанта", в апреле 2011 года следствие подозревало Удодова в организации налоговой аферы на 2 млрд рублей. Речь шла о возмещении НДС. Оперативники пытались провести обыск дома у бизнесмена, но сделать это не получилось, поскольку Удодов вылетел за границу. Следователи допрашивали бизнесмена дважды: 18 апреля и 12 декабря 2013 года, писали "Открытые медиа".

Из материалов дела следует, что группа питерских бизнесменов пыталась получить из бюджета 1,932 млрд рублей по фиктивным основаниям. Для этого они обратились к Удодову, а тот познакомил их со своей подругой, замглавы московского УФНС, Ольгой Черничук. В процессе аферы Удодов часто созванивался с питерскими бизнесменами и, например, указывал, кто может помочь подделать документы по НДС. Афера не удалась, потому что все участники, включая Удодова, в какой-то момент попали под прослушку ФСБ. Однако питерские бизнесмены получили тюремные сроки, а Удодов и Черничук остались в ранге свидетелей.

Гостиница в Швейцарии

По словам Удодова, 15 лет назад он купил старую гостиницу на берегу Женевского озера, рассчитывая ее перестроить и модернизировать, но не смог получить разрешение у местных властей. Пришлось отказаться от проекта и продать отель. В швейцарской прессе события выглядит иначе. В 2007 году Удодов приобрел гостиницу за 4 млн швейцарских франков и собирался вложить еще 45 млн в перестройку. Однако швейцарская прокуратура заподозрила его в отмывании денег (инвестор не смог доказать, что вкладывает средства, полученные законным путем) и возбудила уголовное дело. В октябре 2013 года Удодов продал отель, а в январе 2014 года швейцарцы прекратили уголовное дело, не получив ответ на свой запрос от российской Генпрокуратуры.

"Бумажный девелопер"

Удодов утверждает, что он девелопер, сейчас ведет совместные проекты с группой "ПИК" и ГК "Основа". Строится два комплекса – примерно по 70 тысяч квадратных метров каждый – на Симоновской набережной и в Сетуньском проезде. На самом деле Удодов – "бумажный девелопер" в этих проектах, объяснял РБК гендиректор компании "Гео Девелопмент" Максим Лещев. Так называют людей, которые покупают землю без документов, оформляют разрешительную документацию и перепродают участок в несколько раз дороже. Именно так вышло с участками на Симоновской набережной и в Сетуньском проезде. Удодов сначала приобрел их, а затем получил право застраивать. Участки были выставлены на продажу еще в 2017 году, Удодов рассчитывал суммарно получить за них около 4 млрд рублей. Но фактически покупка земли произошла только в конце 2019 года.