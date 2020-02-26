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Минфин России: Мы не готовим компенсации налогового маневра Беларуси

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  • 26.02.2020, 12:19
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Минфин России: Мы не готовим компенсации налогового маневра Беларуси

В ведомстве заявили, что ничего об этом не знают.

Минфин РФ не готовит предложений о компенсации нефтяного налогового маневра Беларуси, заявил журналистам статс-секретарь - замглавы ведомства Алексей Сазанов, сообщает interfax.by.

"Мы ничего не готовим", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко. В пятницу правитель Беларуси, ссылаясь на телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил, что Россия компенсирует Минску $300 млн за счет премий нефтяным компаниям.

"Ничего не знаю. Если это премия нефтяным компаниям, то это надо нефтяные компании спросить", - сказал Сазанов.

С 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Ранее сообщалось, что в Минске оценивают потери от российского налогового маневра в $400 млн в 2020 году. В целом за период реализации маневра в 2019-2024 годах свои потери Беларусь оценила в сумму порядка $10 млрд.


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