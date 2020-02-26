Арсен Аваков — Cуркову: Не шумите, сударь 3 26.02.2020, 12:27

3,269

Арсен Аваков

Фото: Reuters

Глава МВД Украины назвал экс-помощника Путина «отставным шовинистом».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков — «выглядит, как закомплексованный «стратег», пишет «Новое время».

Об этом министр написал в Twitter в ответ на слова Суркова об Украине.

«Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный „стратег“, мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь», — написал он.

Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.

Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

По словам Авакова, «Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста».

Напомним, что в своем первом интервью после отставки Владислав Сурков заявил, что «Украины нет», а «есть украинство» и «специфическое расстройство умов».