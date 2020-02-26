Валерий Бычковский: Топливные протесты будут набирать обороты 2 26.02.2020, 12:50

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Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Люди абсолютно правы в том, что начали бунтовать.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Валерий Бычковский, который работает в службе такси, рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси», чем может обернуться регулярное подорожание топлива.

- Как вы относитесь к тому, что каждую неделю повышается цена бензина?

- Конечно, крайне отрицательно. Я считаю, что власти наживаются на простых людях.

Вроде бы кажется, что по копейке, по копейке – незаметно, но так как я работаю водителем такси, я постоянно и много заправляюсь. Раньше на 20-30 рублей, теперь этого нет. И это всего за год-полтора. Разница ощутимая. Тогда еще топливо стоило полтора рубля, а теперь, почти два. Арифметика неутешительная.

- Почему это происходит?

- Виновато руководство нашего государства, потому что экономика на самом дне, все катиться в пропасть. Государству неоткуда брать деньги, поэтому оно обдирает простых людей. С внешними поставками у Лукашенко тоже не складывается. Кого грабить, как не своих?

- Вчера прошла акция у офиса «Белнефтехима». Как вы относитесь к тому, что люди начали протестовать?

- Я считаю, что люди абсолютно правы в том, что начали выходить на протесты. И хотелось бы верить, что эти протесты начнут набирать обороты. И тут очень важна информационная поддержка, потому что я, например, не знал, что будет акция, а так бы обязательно принял участие в ней. Нужно, чтобы была информация в интернете, в соцсетях, призывы.