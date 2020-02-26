Зеленский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не лишат господдержки 3 26.02.2020, 12:56

Владимир Зеленский

Телеканал продолжит вещание.

Президент Владимир Зеленский заявил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

Об этом он сказал на форуме Age of Crimea, пишет nv.ua.

«Канал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что крымско-татарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что его ведомство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

Напомним, что ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.