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Ученые рассказали, как тип привязанности влияет на достаток

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  • 26.02.2020, 13:00
Ученые рассказали, как тип привязанности влияет на достаток

Исследователи проанализировали зависимость отношений и финансовой сферы.

Теория привязанности объясняет, как люди реагируют на боль в отношениях — например, при угрозе разлуки. Люди с ненадежным типом привязанности демонстрируют две крайности: чрезмерную тревожность или избегание, пишет журнал «Нож».

Ученые из Аризонского университета утверждают, что обе крайности проявляются не только в романтических отношениях. По их мнению, тревога и избегание также мешают людям в финансовой сфере.

В выборку вошли 635 недавних выпускников, которые находились в отношениях. Выяснилось, что респонденты с тревожным или тревожно-избегающим типом привязанности зачастую были недовольны и своими отношениями, и материальным состоянием, и жизнью в целом.

Эти участники также нередко ввязывались в сомнительные финансовые авантюры или неразумно расходовали деньги, а ответственность за расточительство перекладывали на партнера.

«Люди с тревожным типом привязанности могут тратить деньги, чтобы привлечь внимание окружающих», — объясняют авторы работы. Так, они могут покупать дорогие подарки, чтобы «купить» любовь.

Люди с избегающим типом привязанности оказались материалистами. Часто они склонны к шопоголизму и тратят деньги на себя, чтобы доказать окружающим свое превосходство.


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