Ну, Кужугетыч, звезди!

Сергей Шойгу

Пора дать России «маршала» нового поколения.

Не стало маршалов в России со смертью Язова – доброго, симпатичного дедушки, участника страшной Второй мировой, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Пора задуматься о том, чтобы дать России маршала нового поколения – сделать маршалом Шойгу.

Рейхстаг (игрушечный) брал. Крым воевал. Идлиб бомбил. В ливийских делах участвовал. Армию перестроил. Грудь в орденах.

Пора ему достать маршальский жезл из никогда не ношенного солдатского ранца. Время зажечь волшебной палочкой маршальские звезды на погонах.

К тому же, грядет парад в честь 75-летия победы. Кто его будет принимать? Генерал? Мелко. Недостойно. Нужен маршал. Новый маршал победы. Столько их было за последние 20 лет.

И, конечно, юбилейный парад надо принимать на лошади, как Жуков. Сесть на белых коней вместе с Путиным и перед строем копытами по брусчатке «цок-цок». Вдруг, Солнце зажжет золото на маршальском погоне, ослепив окружающих. Красота!