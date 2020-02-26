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Advance: Cерый кардинал исчезает или уходит глубже в тень Кремля?

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  • 26.02.2020, 13:52
  • 1,721
Advance: Cерый кардинал исчезает или уходит глубже в тень Кремля?

В российской власти явно разворачивается какая-то драма.

Российский президент Владимир Путин внезапно отправил в отставку одного из своих самых близких соратников и советников — Владислава Суркова. Это решение, вероятно, с одобрением воспримут на соседней Украине. Дело в том, что Сурков был главным человеком в отношениях между Москвой и Украиной, и в Киеве его считали бескомпромиссным человеком, пишет хорватское издание Advance (перевод — inosmi.ru).

Интересно, что его отставка «совпала» с эскалацией насилия на востоке Украины. Связаны ли как-то эти два события, пока сказать трудно. Вот уже несколько недель ходили слухи о том, что Путин может уволить Суркова.

На его место пришел новый человек. Русский, который родился в Украине, — Дмитрий Козак.

Напомню, что Россия по-прежнему официально отрицает свое участие в какой бы то ни было форме в войне на востоке Украины. Хотя всем ясно, что повстанцы получают от России большую помощь. Война началась в 2014 году, и к настоящему моменту погибли более 13 тысяч человек. Интенсивность конфликта значительно снизилась после того, как в 2015 году в Минске было подписано соглашение о прекращении огня.

С тех пор как в Киеве к власти пришел Владимир Зеленский, царит определенный оптимизм насчет того, что мирные договоренности о Донбассе могут быть наконец реализованы. При предшественнике Зеленского Петре Порошенко это было почти невозможно, поскольку он в большей мере ориентировался на милитаризм.

Отношения между Киевом и Москвой остаются прохладными, как и отношения между двумя Владимирами. Тем не менее состоялась встреча так называемой Нормандской четверки (с участием французского президента и немецкого канцлера), на которой было заявлено, что обе стороны будут стремиться к установлению мира, хотя они признают: в настоящее время до полной нормализации отношений все еще далеко.

Отставка Суркова может кое-что значить в этом отношении. Вообще, что касается его ухода, остается некоторое непонимание: он сам подал в отставку или его отправили? На официальном сайте Кремля говорится, что Сурков уволен, но политический аналитик Алексей Чеснаков, который работал с Сурковым, утверждает, что все было не так. «Сурков сам ушел в отставку, поскольку изменилась политика в отношении Украины. Решение он принял сам, и лично сказал мне об этом», — заявил Чеснаков.

Один анонимный источник, осведомленный о происходящем, сказал в интервью новостному агентству Reuters, что Сурков «очень резко» отреагировал на назначение Козака его преемником.

За стенами Кремля явно разворачивается какая-то драма, но что интересно в этой истории, так это информация о «смене российской политики в отношении Украины», из-за чего Сурков и ушел (так или иначе).

В любом случае, уход Суркова может также сказаться на российской внешней политике. Этот скрытый стратег, которого в России знают как серого кардинала, якобы оказывал большое влияние на самого президента Владимира Путина. Конечно, подтверждений этому нигде не найти, но якобы большую часть решений, связанных с Украиной, инспирировал Сурков, а Путин их только реализовывал.

Кроме того, Сурков считается тем, кто, возможно, сделал больше всех для того, чтобы вся власть сконцентрировалась в руках одного человека — Владимира Путина. С его помощью Путин упрочил свою власть в России. При этом Сурков, вероятно, полагал, что это значит, что и он сам будет обладать постоянной и исключительно большой властью. Однако, похоже, обстоятельства сложились против него.

Вообще Сурков находился рядом с Путиным буквально с первых дней во власти. Он был заместителем руководителя администрации президента с 1999 по 2011 годы. Сурков стал чрезвычайно важной фигурой в контексте политического развития России, поскольку являлся главным идеологом этого развития. Концепцию суверенной демократии, то есть того, что за рубежом называют «путинской Россией», предложил именно Сурков.

С 2011 по 2013 года он занимал должность заместителя председателя правительства, а затем (по настоящее время) являлся помощником Владимира Путина и курировал Абхазию, Южную Осетию и Украину.

Таким образом, Владислав Сурков был близким соратником, который оставался рядом с президентом на протяжении 20 лет.

В его биографии есть интересные факты. До прихода в политику, в 90-х, Сурков работал в сфере связей с общественностью.

По некоторым данным, Суркову «обязан» Рамзан Кадыров, лидер Чечни и противоречивая фигура. К власти его привел именно Сурков.

Насколько велико было влияние Суркова в том, что касалось украинского кризиса, подтверждает тот факт, что он стал первым человеком, которому администрация Обамы запретила въезд на территорию Соединенных Штатов. Он ответил на это шаг так: «В США меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гинсберг и Джексон Поллок. Для доступа к их произведениям виза не нужна». Через несколько дней, 21 марта 2014 года, Европейский Союз также запретил Суркову въезд и заморозил его имущество.

Что касается Путина, его современного «имиджа», то, читая тексты Суркова, на самом деле можно поверить, что он сформировал и стиль правления Путина, и его поведение, руководствуясь идеей о том, что в России «нет глубинного государства, но есть глубокие люди».

У Суркова были большие, глобальные планы. Он был уверен, что следующая масштабная трансформация произойдет на Западе в момент, когда «западная демократия посмотрит на Россию». Сурков отмечал, что российская демократия, может, выглядит и непрезентабельно, зато она честная, и, по мнению Суркова, в итоге для людей это самое главное (в его взглядах хватало определенной мегаломании, уверенности, что только российский путь «правильный»).

Что же будет теперь с серым кардиналом? Вряд мы в последний раз слышим о нем. Кто-то полагает, что он просто сменит позицию (хотя сама должность никогда ничего особого не означала, когда речь шла о Суркове; его идеологические указания всегда выполнялись с одинаковой точностью).

Возможно, Путин действительно решил избавиться от своего наставника, идеологического создателя и главного советчика на протяжении 20 лет. В таком случае мы станем свидетелями некоторых радикальных изменений на российской арене. И встает вопрос: кто Путин без Суркова?

Первым шагом, вероятно, могло бы быть окончание конфликта на Донбассе, и выход из этого конфликта можно найти только по доброй воле Киева и Москвы. Если Владислав Сурков активно мешал этому, а судя по его суждениям, это так, было принято решение, что он должен уйти.

Как я уже сказал, из-за влияния, которым Сурков пользовался с самого начала путинской эры, он вряд ли полностью отстранится…

Обозреватель Петр Померанцев часто критиковал Суркова, отмечая, что он «главный путинский идеолог», который сделал из России «управляемую демократию», а российскую политику превратил в «постмодернистский театр».

Если Владислав Сурков хотя бы на половину тот, кем кажется, то все, что происходит вокруг него, напрямую повлияет на функционирование России.


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