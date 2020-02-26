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Видеофакт: Украинские фанаты скандируют «Жыве Беларусь!»

  • 26.02.2020, 13:56
Видеофакт: Украинские фанаты скандируют «Жыве Беларусь!»

Футбольные болельщики из Украины устроили акцию в поддержку нашей страны.

Пока белорусские клубы лишь ведут подготовку к новому сезону, украинский футбол уже вышел из спячки – на выходных в местном чемпионате состоялись первые матчи после зимней паузы. В центральной игре тура сошлись лидирующий с отрывом в 14 очков донецкий «Шахтер» и идущая на 4-м месте «Десна», пишет «Трибуна».

Сам матч получился максимально упорным:фаворитам усилиями удалось забить единственный мяч лишь на 95-й минуте – отличился бразильский украинец Марлос.

Однако белорусам этот матч мог запомниться не отчаянной борьбой, а ярким зарядом с фанатского сектора – в какой-то момент игры оттуда громогласно и неоднократно прозвучал заряд «Жыве Беларусь!».

Напомним, что это уже далеко не первый случай такой поддержки от украинских фанатов. Ранее баннер «Жыве Беларусь!» использовали главных противники «Шахтера» из киевского «Динамо», а аналогичный заряд использовали болельщики «Волыни». Ну а совместные перфомансы белорусских и украинских фанатов, сопровождавшие матч этих сборных в рамках отбора на Евро-2016 и вовсе имеют практически легендарный характер.


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