Назван топ развивающихся туристических направлений на 2020 год 26.02.2020, 13:57

Шесть мест находятся в Европе.

Популярный туристический сайт TripAdvisor назвал 25 самых перспективных развивающихся туристических направлений в мире, основываясь на отзывах путешественников, пишет «Униан».

Среди прочих, в топ попали такие места, как Саранда (Албания), Бейрут (Ливан), Луксор (Египет), Наусса (Греция), Остров Рюген (Германия), Монополи (Италия), Ла-Пас (Мексика), Кюрасао (Карибский Бассейн), Танжер (Марокко), Антверпен (Бельгия), Мирисса (Шри-Ланка), Алвор (Португалия), Агра (Индия) и другие.

С полным списком развивающихся направлений можно ознакомиться на сайте Tripadvisor.