В «Белтехосмотре» озвучили новые идеи по ТО для водителей 2 26.02.2020, 14:11

Больше 50% белорусов бойкотируют процедуру.

«У нас есть масса идей, как сделать удобную и понятную схему прохождения техосмотра и уплаты дорожного налога», — уверенно говорит директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский. Портал tut.by поговорил со специалистом о том, каким может стать техосмотр в будущем и сколько водителей его сейчас не проходят.

«Больше 50 процентов водителей не проходят техосмотр»

Ни для кого уже не секрет, что белорусские водители все чаще игнорируют прохождение техосмотра.

— Периодические новости о том, что дорожный налог отвяжут от техосмотра, сильно усугубляют ситуацию, — не скрывает директоре Белтехосмотра Юрий Ленчевский. — После любых новостей о техосмотре наши телефоны превращаются в «горячую линию, где задают один вопрос: «Когда уже отвяжут дорожный сбор от техосмотра?».

По статистике в 2006 году было выдано чуть больше миллиона разрешений на участие в дорожном движении. Это при том, что парк страны составлял чуть больше трех миллионов транспортных средств. До 2013 года был постоянный рост количества тех, кто проходит техосмотр. И в 2013 произошел настоящий всплеск после сообщений о том, что дорожный налог привяжут к техосмотру. В тот год было выдано 1 млн 800 тысяч разрешений при 3 млн 800 тысячах зарегистрированных авто.

А вот с 2014 года — когда ввели уплату дорожного сбора — наблюдается спад

— В прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей. На учете же стояло 4 380 000 транспортных средств. По самым скромным нашим оценкам, без техосмотра ездят сейчас минимум 50 процентов авто, — приводят неутешительную статистику в Белтехосмотре.

Игнорируют процедуру даже юридические лица.

— Если говорить о такси, то по республике было выдано меньше 8 тысяч разрешений на их участие в дорожном движении. Из них в Минске — 1400 разрешений. И это при том, что автомобили такси должны дважды в год проходить техосмотр. Но в проекте указа (который сейчас рассматривает правительство — прим. ред) не предусмотрено решение вопроса по оплате пошлины юрлицами, соответственно, такси так и будут ездить без ТО, — говорит Юрий Ленчевский.

Отметим, только по примерным оценкам в Минске услугу такси оказывает не менее 15 тысяч автомобилей.

— Единственное, где мы наблюдаем увеличение прохождения техосмотра, это юрлица, которые занимаются международными перевозками. Там без ТО не получишь международный сертификат, — объясняет Юрий Ленчевский.

Один из вариантов решения проблемы — не продавать страховки, пока не будет ТО

Ситуацию с отвязыванием пошлины от техосмотра обсуждают уже два года. Сначала автомобилисты ждали это решение к июлю 2019 года, потом — к январю 2020. Но документ так до сих пор и не подписан.

— На мой взгляд, наши законодатели изобретают слишком сложную схему в плане контроля и реализации. Я считаю, все можно было сделать гораздо проще и уже давно, опираясь на опыт соседей. Взять ту же Россию. Там просто не оформляют ОСАГO без техосмотра. Мы предлагали в свое время нашим страховым организациям пойти по такому же пути. Но они опасаются, что потеряют доходы.

Белтехосмотр предлагал такую схему: владелец проходит техосмотр, получает диагностическую карту, с которой можно оформить полис «автогражданки». Это должно было заинтересовать страховые компании, потому что сейчас они вообще не фиксируют, был ли техосмотр или нет у автомобиля, попавшего в ДТП.

Белтехосмотр выступает за такой порядок: за непройденный техосмотр — административная ответственность, а дорожным сбором пусть занимаются фискальные органы — налоговая инспекция, например. Не оплатил автомобилист в течение года — начисляется пеня за каждый день просрочки.

На данный момент, напомним, власти рассматривают вариант, при котором дорожный сбор все-таки отвяжут от ТО, а платить его можно будет помесячно. Предполагалось, что неплательщиков сбора будут вычислять средствами видеофиксации, заниматься этим должна транспортная инспекция.

— А это, на мой взгляд, повлечет определенные затраты на увеличение численности инспекторов, так как кому-то этим надо заниматься. Для организации видеомониторинга необходима сеть, которой на сегодняшний день нет. Причем финансирование этой сети предполагается возложить на организации, владеющие камерами видеофиксации.

«Мы готовы отказаться от наклейки на лобовом стекле уже в 2021 году»

— Сегодня в республике имеется сеть из порядка 230 диагностических станций, из них только 10% принадлежит Белтехосмотру. То есть непосредственно к нашей организации относится чуть больше 20 станций. У остальных — другие собственники, в том числе частные организации. При этом функция осуществления административной процедуры по выдаче разрешений возложена на нас. То есть, мы обязаны на каждой станции держать своего специалиста, который выдает разрешения. Эту систему «законсервировали» с прошлого века, по сути.

В Белтехосмотре предлагают не столько отвязать уплату «дорожного налога» от техосмотра, сколько отвязать саму процедуру по выдаче разрешения на участие в дорожном движении от станции диагностики.

— Опыт других стран показывает, что можно переместить эти процедуры в цифровое поле. Если нам дадут такое поручение, мы можем при соответствующем изменении законодательства доработать нашу информационную систему и реализовать электронную регистрацию автомобилей и выдачу разрешений на сайте или даже через мобильное приложение, — говорит о возможных перспективах Юрий Ленчевский. — Сейчас у нас практически готов новый сайт, на котором у каждого автовладельца будет личный кабинет. Там можно будет зарегистрироваться как юрлицам, так и физлицам, ввести сведения об автомобиле. У нас есть соглашение с базой ГАИ, и мы можем проверить достоверность указанных сведений.

У Белтехосмотра уже есть информационная система с базой автомобилей, прошедших гостехосмотр, и возможность проверить оплату пошлины. Организовать выдачу разрешений в электронном виде труда не составляет. При необходимости возможно предусмотреть выдачу разрешения на бланке, который утвердят законодательно. В бланк будет «зашиваться» QR-код диагностической карты. Электронное разрешение с кодом высылается на почту автовладельцу. А дальше — это уже вопрос контроля.

— Это позволит убрать наших специалистов со станций техосмотра — а их, напомню, 230 по всей республике, и на некоторых работает по два наших инженера. Для этого потребуется еще изменить норму Минтранса, которая предписывает нахождение нашего специалиста на диагностической станции и определяет перечень выполняемых работ. Мы уже внесли в министерство предложение об упрощении этой процедуры, в том числе предлагаем избавиться от этих лишних проверок. Если наша инициатива будет поддержана, мы эту систему организуем более грамотно и в духе времени.

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Юрий Ленчевский не видит смысла сохранять и такой пережиток времени, как наклейка на лобовое стекло.

— Мы предложили сделать ее не в форме бланка строгой отчетности, а распечатывать с сайта или из приложения на основании диагностической карты с формированием QR-кода. Это можно сделать по образцу электронного авиабилета, например. Если наше предложение будет услышано, мы готовы доработать АИС и реализовать электронный вариант наклейки с 21-го года.

Юрий Ленчевский убежден, что переноса отметки о техосмотре быть не должно. При продаже автомобиля новый собственник должен пройти техосмотр.

— Решение о переносе отметки было принято после того, как «дорожный сбор» привязали к техосмотру. И владельцы автомобилей младше 10 лет уплачивали его сразу за два года. Мы же предлагаем следующее: отвязать выдачу разрешений от техосмотра, реализовать ее в электронном виде и вносить информацию в АИС строго на оплаченный период. При этом выдавать разрешение нужно максимум на 12 месяцев. А при смене собственника автомобиль должен повторно проходить техосмотр. Ведь не исключено, что машина может продаваться после ДТП, неправильно или плохо восстановленная. Новый собственник должен оплатить пошлину и пройти техосмотр заново, чтобы быть уверенным, что ему продан технически исправный автомобиль.

«Саму процедуру техосмотра нужно упростить»

Раньше все процедуры, связанные с техосмотром и выдачей разрешения на участие в дорожном движении, проходили по системе ГАИ. В начале 2000-х было принято решение возложить задачи техосмотра на Минтранс и техосмотр передали УП «Белтехосмотр».

— При этом сохранились старые процедуры. Взять те же аптечки, огнетушители и знак аварийной остановки. Это все требования ПДД, которые проверяются на техосмотре, просто потому что тогда для ГАИ это было одной из форм контроля за соблюдением ПДД. Техосмотр должен проверять исключительно техническое состояние автомобиля. А контроль за соответствием ПДД прозрачности стекол или наклеек на кузове должен осуществляться ГАИ с привлечением к ответственности за нарушение, — уверен директор Белтехосмотра.

Наиболе распространенные неисправности, при которых автомобили не проходят ТО:

— Тормозной системы — 32%

— Внешние световые приборы — 23,5%

— Неисправность двигателя 8%

— Элементы ходовой части — 6%

— Рулевое управление — 5%

Пока удалось добиться того, что из списка документов, предъявляемых для прохождения техосмотра, исключили медсправку. Смысла в ней не было никакого, так как нет обязанности проходить техосмотр собственнику автомобиля. В будущем планируется отменить это требование и для юрлиц.

— Мы сторонники ухода от лишних элементов и считаем, что должны сфокусировать свое внимание на исключительно техническом состоянии. Хотя, например, если говорить о новых автомобилях, то за их состояние мог бы отвечать дилер. Ведь на плановом ТО проверяются все то же самое, что и на станции диагностики. Пока автомобиль находится на гарантии его можно было бы освободить от техосмотра. Тогда для участия в дорожном движении нужно было бы только оплатить пошлину.

«На одной станции машина пройдет ТО, а на другой — уже нет»

Два года назад tut.by проводил эксперимент — мы попробовали пройти техосмотр на одной и той же машине в Беларуси и в Литве. И если на белорусской станции это удалось, то в Литве машину завернули.

— Я не знаю, насколько это показательный случай, но у нас тоже можно на одной станции пройти техосмотр, а на другой не пройти. Здесь срабатывает человеческий фактор. И даже есть такая проблема, что автовладельцы из одних районов едут в другие, зная, что там они гарантированно пройдут ТО.

Станции техосмотра принадлежат различным собственникам. Для них это просто бизнес. И во многом его успешность будет зависеть от того, сколько автомобилей пройдет через линию.

По мнению Юрия Ленчевского, процесс должен осуществляться по определенным требованиям и под обязательным контролем. В европейских странах техосмотром занимаются аккредитованные испытательные лаборатории. Получить разрешение сложно, потому что требования к оборудованию и персоналу очень высокие. Все эти организации строго контролируются, а в случае нарушений — закрываются.

— А у нас получается, что пять лет станции делают, что хотят. Может кто-то думает, что мы в ответе за все, но это не так. У Белтехосмотра нет никаких полномочий по контролю, и повлиять на их работу других станций диагностики мы не можем.

Некоторые проходят ТО потому, что их завернули на границе

Юрий Ленчевский выступает за то, чтобы право контроля за прохождением техосмотра было не только у ГАИ.

— Большое количество владельцев поехали бы на техосмотр, если бы точно знали, что на границе их развернут. Особенно это касается польской границы. Вот литовские пограничники не пускают белорусские авто без техосмотра, и мы это видим по нашим станциям, которые там рядом расположены — Ошмяны, Островец. Потому что многие автовладельцы возвращаются с границы и проходят техосмотр, и пошлину оплачивают. Латвийские пограничники тоже уделяют внимание автомобилям без техосмотра. Но в конце-концов, это же задача наших органов контролировать техосмотр, а не литовских. Должен быть комплексный подход к контролю, нельзя ограничиваться только видеонаблюдением. Та же транспортная инспекция может проверять юрлиц.

Юрий Ленчевский считает, что сейчас ситуацию просто запустили. ГАИ устранилась от контроля за прохождением техосмотра как за незначительным нарушением, не сильно влияющим на аварийность. В прошлом году была проведена лишь одна декада «Техосмотр» по указанию руководства МВД ГАИ.

— Тогда даже нас попросили оперативно подключиться и принять участие. До этого неоднократно обращались с подобными просьбами, но нам отвечали, что это не первоочередная задача. В августе же решили устроить проверку. За этот период мы отметили значительный всплеск обратившихся за техосмотром. И потом — снова затишье.