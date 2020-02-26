Видеофакт: В Гродно дороги превратились в каток 26.02.2020, 14:20

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Как результат — десятки аварий в разных частях города и огромные заторы.

Сегодня, 26 февраля, с 7 до 9 утра дороги Гродно превратились в каток. Как результат — десятки аварий в разных частях Гродно и огромные заторы. Сообщения о первых авариях стали появляться в социальных сетях ближе к восьми утра. До этого от водителей можно было встретить сообщения «асфальт как стекло» и «на дороге гололед», сообщает onliner.by.

Как назло, одна из аварий произошла в узком месте — вблизи моста через Лососянку. В результате стали сразу два направления. Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой Citroen, рядом с разбитым боком остановились Renault и Peugeot. На место аварии, кроме сотрудников ГАИ, приезжал автомобиль скорой помощи.

Еще одна авария произошла на улице Маслакова в сторону Славинского. В результате заблокированы обе полосы и сотни автомобилей в пробке.

На Индурском шоссе в ограждении на разделительной полосе оказался автомобиль такси. Машина снесла три пролета ограждения. Бампер и сами металлические пролеты вывалились на встречную полосу.

Аварии были замечены на проспекте Космонавтов, на улице Горновых и в других местах. География — весь Гродно. По информации горожан, в период жесткого гололеда дороги не были обработаны. Со слов водителей, первые автомобили с песком были замечены ближе к девяти утра.