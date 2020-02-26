Рухани заявил, что Иран не будет вводить карантин из-за коронавируса

Рухани заявил, что Иран не будет вводить карантин из-за коронавируса1
- 26.02.2020, 14:36
Соседние страны закрывают границы с Ираном.
Власти Ирана не будут вводить карантин ни в одном городе или регионе страны из-за распространения коронавируса нового типа (Сovid-19), унесшего жизни 15 жителей ИРИ, пишет «Анадолу».
Как сообщает государственное телевидение, об этом президент Ирана Хасан Рухани сообщил на заседании Кабмина в Тегеране.
Рухани призвал население принять во внимание рекомендации властей и не обращать внимания на слухи в связи с коронавирусом.
Напомним, Турция, Армения и Грузия закрыли границу с Ираном. Коронавирусом заболел даже замминистра здравоохранения страны.