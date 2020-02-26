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Рухани заявил, что Иран не будет вводить карантин из-за коронавируса

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  • 26.02.2020, 14:36
Рухани заявил, что Иран не будет вводить карантин из-за коронавируса
ХАСАН РУХАНИ

Соседние страны закрывают границы с Ираном.

Власти Ирана не будут вводить карантин ни в одном городе или регионе страны из-за распространения коронавируса нового типа (Сovid-19), унесшего жизни 15 жителей ИРИ, пишет «Анадолу».

Как сообщает государственное телевидение, об этом президент Ирана Хасан Рухани сообщил на заседании Кабмина в Тегеране.

Рухани призвал население принять во внимание рекомендации властей и не обращать внимания на слухи в связи с коронавирусом.

Напомним, Турция, Армения и Грузия закрыли границу с Ираном. Коронавирусом заболел даже замминистра здравоохранения страны.


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