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Весна в Беларуси будет на один градус теплее, чем обычно

  • 26.02.2020, 14:49
Весна в Беларуси будет на один градус теплее, чем обычно

Cредняя температура воздуха весной составляет 6,9.

Температура воздуха в Беларуси весной 2020 года, как ожидается, будет на 0,5-1 градус выше климатической нормы, сообщила заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Светлана Кузьмич, пишет novychas.by

«Согласно прогнозу, который опубликовал на своем сайте Североевропейский климатический центр ВМО, в марте-апреле в Беларуси температура воздуха ожидается на 0,5-1 градус выше климатической нормы. Количество осадков на большей части территории в среднем за месяц - около нормы. А по юго-западу ниже климатической нормы», - рассказала Кузьмич на пресс-конференции в Минске.

Она напомнила, что как правило, средняя температура воздуха в Беларуси весной составляет 6,9: в марте 6,02, в апреле - 7,3, в мае - +13. За сезон в среднем выпадает 137 мм осадков, из них на март и апрель приходится по 39 мм, в мае - 59 мм.


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