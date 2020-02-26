Весна в Беларуси будет на один градус теплее, чем обычно 26.02.2020, 14:49

Cредняя температура воздуха весной составляет 6,9.

Температура воздуха в Беларуси весной 2020 года, как ожидается, будет на 0,5-1 градус выше климатической нормы, сообщила заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Светлана Кузьмич, пишет novychas.by

«Согласно прогнозу, который опубликовал на своем сайте Североевропейский климатический центр ВМО, в марте-апреле в Беларуси температура воздуха ожидается на 0,5-1 градус выше климатической нормы. Количество осадков на большей части территории в среднем за месяц - около нормы. А по юго-западу ниже климатической нормы», - рассказала Кузьмич на пресс-конференции в Минске.

Она напомнила, что как правило, средняя температура воздуха в Беларуси весной составляет 6,9: в марте 6,02, в апреле - 7,3, в мае - +13. За сезон в среднем выпадает 137 мм осадков, из них на март и апрель приходится по 39 мм, в мае - 59 мм.