Фундаментальный провал России 4 Андрей Илларионов

26.02.2020, 15:17

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АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

Путин в очередной раз попытался ввести общественность в заблуждение.

В третьей серии 20-серийного интервью ТАСС В.Путин затронул еще одну дорогую ему тему – демографию. И в очередной раз попытался ввести общественность в заблуждение.

1. «Внезапная» смена главной национальной цели

В.Путин: ...Сейчас мы, повторяю еще раз, поставили цели, ну вот условно по демографии – достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни...

А.Ванденко: Какой-то под постоянным у Вас контролем из этих проектов?

В.Путин: Все.

А.Ванденко: Все?

В.Путин: Ну конечно.

А.Ванденко: То есть так, чтоб вот…

В.Путин: Конечно.

А.Ванденко: Один какой-то все время Вы мониторили…

В.Путин: Самый главный интегратор – продолжительность жизни.

А.Ванденко: Я вот и смотрю, что Вы третий раз об этом говорите.

В.Путин: Он отражает все остальное. Снижение смертности должно быть и повышение продолжительности жизни.

Строго говоря, самой главной (самой первой) национальной целью Указом президента от 7 мая 2018 года №294 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года», утвержденным правительством 7 мая 2019 г. №4043п-П13, была названа другая цель:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации...

Что же касается продолжительности жизни, то ее повышение в обоих документах (в Указе и в Едином плане) было определено второй по значимости (очередности) национальной целью:

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)...

2. Миф о повышении продолжительности жизни

В.Путин: ...есть общая задача – повышение продолжительности жизни, ну так она у нас увеличилась, и за этот год тоже. И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно. Это реальный факт, понимаете?

На 2’05” официального кремлевского видео показаны данные об ожидаемой продолжительности жизни в России по состоянию на январь-ноябрь 2019 г. – 73,4 года.

Однако 20 августа 2019 года министр здравоохранения В.Скворцова на президентском совещании в Кремле заявила, что за первые полгода 2019 года ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,7 года.

Два месяца спустя, 16 октября 2019 г., Минздрав России сообщил, что за восемь месяцев 2019 г. ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 73,6 года.

И вот теперь Путин вместе с ТАСС информируют нас, что за январь-ноябрь 2019 года ожидаемая продолжительность жизни составила 73,4 года. Итак, за пять месяцев – с июня по ноябрь 2019 года – ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 0,3 года.

Поскольку ожидаемая продолжительность жизни снизилась, это означает, что смертность возросла. Так как в официальной статистике этот факт не отражен, это означает, что значения либо одного из этих показателей, либо их обоих рассчитаны неверно.

3. Провал с выполнением главной национальной цели

Причина, по которой Путин изменил главную национальную цель всего лишь через полтора года после подписания собственного указа и чуть более чем через полгода после принятия правительственного плана, очевидна – фундаментальный провал с выполнением этой цели.

А.Ванденко: А по году убыль.

В.Путин: А по году убыль, потому что…

А.Ванденко: Причем солидная.

В.Путин: 260 тысяч, я знаю почти каждую цифру.

А.Ванденко: Не сомневаюсь.

В.Путин: И не сомневайтесь, потому что я этим занимаюсь каждый день. Это было понятно уже заранее.

Таким образом, вместо обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, как это было установлено и в Указе президента и в правительственном Едином плане, и даже вместо постепенного замедления естественной убыли населения (см. Приложение к Единому плану) в 2019 г. до 219,1 тыс.чел. Путин назвал цифру естественной убыли населения страны на 41 тыс.чел. больше – 260 тыс.чел.

Однако названная Путиным цифра относится не к годовым итогам демографического развития, а к их итогам только за 10 месяцев – за январь-октябрь 2019 г. В целом же за год естественная убыль населения страны оставила 316,2 тыс.чел., или на 97 тыс.чел. (почти в полтора раза) больше, чем это было запланировано правительством всего лишь за семь месяцев до этого, в мае 2019 года.

Это фундаментальный провал.

4. Серьезная проблема с арифметикой

В.Путин: А сейчас в детородный возраст вступило незначительное количество людей в результате двух падений: в 43–44-м годах и в середине 90-х. Эти две линии схлопнулись вниз, яма получилась. У нас просто меньше людей, которые в детородном возрасте находятся. Количество женщин от 20 до 29 лет сократилось на 4,5 миллиона человек, вот и все. Это объективные данные.

Понятно, что падение числа рождений во время германо-советской войны (три с половиной поколения тому назад) не имеет какого-либо значимого влияния на снижение числа женщин детородного возраста сегодня. Но снижение числа женщин, способных рожать детей, в последнее десятилетие действительно имеет место. Правда, разница между 12,0 млн и 8,5 млн составляет не названные Путиным 4,5 млн, а только 3,5 млн.чел.

В последние несколько месяцев Путин называл цифру в 4,5 млн., наверное, раз пять. Поразительно, что никто во всей администрации президента и во всем правительстве за это время не обратил внимание и самого Путина и его спичрайтеров на то, что он раз за разом делает грубую арифметическую ошибку.

5. Массаж данных – селективный выбор когорты женщин детородного возраста и периода сравнения

В.Путин: У нас просто меньше людей, которые в детородном возрасте находятся. Количество женщин от 20 до 29 лет сократилось на 4,5 миллиона человек, вот и все. Это объективные данные.

Наверное, те же раз пять в последние месяцы Путин говорил (и в очередной раз он повторил это вчера) о когорте женщин детородного возраста от 20 до 29 лет. Это странно. Не надо быть специалистом, чтобы знать, что женщины рожают в возрасте и до 20 лет и после 29 лет. Общепринятым показателем возрастной когорты женщин, в пределах которой происходит подавляющее большинство рождений, в демографии принята когорта от 15 до 49 лет. Изменение распределения рождений по возрастам рожениц привело к тому, что в последние годы на когорту 20-29-летних приходится уже менее половины всех рождений. Спрашивается, почему же с упорством, достойным лучшего применения, Путин вновь и вновь говорит о когорте женщин именно в возрасте от 20 до 29 лет?

Дело заключается, очевидно, в том, что выбор такой возрастной когорты позволяет маскировать тотальный провал путинской демографической политики.

Численность женщин в возрасте 20-29 лет в 2010-19 годах уменьшилась на 29%. А число детей, рожденных у матерей этой когорты за это же время, – на 30%. Таким образом, искусственно выбирая узкую когорту матерей, для которых суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину детородного возраста) почти не изменился, можно было бы утверждать (и Путин вслед за Минздравом именно этим регулярно и занимался), что демографический кризис создан не Путиным, а якобы его предшественниками.

6. Демографическая забастовка

Если же учитывать не отдельную группу женщин, а всех потенциальных матерей, и кроме того анализировать период именно путинского демографического кризиса – с 2015 по 2019 г., то число всех женщин в детородном возрасте (от 15 до 49 лет) за это время уменьшилось всего на 2,7% – с 35,4 до 34,5 млн. Иными словами, никакой существенной «ямы» в динамике числа потенциальных матерей в это время не было.

Однако в эти же годы – с 2015 г. по 2019 г. – появилась другая, совершенно реальная, «яма»: число всех детей, рожденных в России, упало на 23,4% – с 1,939 до 1,485 млн.

И это настоящая катастрофа.

Но эта катастрофа вызвана не столько уменьшением числа потенциальных матерей (оно снизилось незначительно), сколько падением суммарного коэффициента рождений более чем на 15% (с 1,78 до 1,50). Это означает, что начиная с 2015 года радикально изменилось репродуктивное поведение российских потенциальных матерей: в условиях затяжного социально-экономического кризиса и непрекращающихся военных действий за пределами страны и внутри нее женщины в массовом порядке стали отказываться заводить детей.

7. Консервы двухмесячной давности

В.Путин: 260 тысяч, я знаю почти каждую цифру.

А.Ванденко: Не сомневаюсь.

В.Путин: И не сомневайтесь, потому что я этим занимаюсь каждый день. Это было понятно уже заранее.

Как уже говорилось, цифра 260 тыс.чел. естественной убыли российского населения относится к первым десяти месяцам 2019 г. (январь – октябрь). Еще 25 декабря 2019 г. были обнародованы данные демографической статистики за 11 месяцев, согласно которым естественная убыль населения в январе – ноябре составила 285,7 тыс. Не позже 7 февраля 2020 года стали известны демографические итоги всего прошлого года, в соответствии с ними естественная убыль населения за январь – декабрь 2019 г. выросла до 316,2 тыс.чел.

Поэтому тот факт, что Путин в интервью ТАСС назвал цифру в 260 тыс. и при этом сообщил, что он занимается демографическими вопросами каждый день, означает на самом деле один из следующих возможных вариантов:

1) либо Путин не занимается вопросами демографии не только каждый день, но и каждый месяц; при этом последний раз, когда он знакомился с демографической ситуацией в стране, случился не позже декабря 2019 г.;

2) либо же интервью Путина ТАСС является т.н. «консервами», то есть оно было записано намного раньше того времени, когда оно было обнародовано;

3) либо мы имеем дело и с тем и с другим.

Андрей Илларионов, ЖЖ