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Доллар продолжает бить рекорды

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  • 26.02.2020, 15:34
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Доллар продолжает бить рекорды

Нацбанк установил новые курсы валют.

26 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. По их итогам Нацбанк установил новые курсы валют, сообщает «Еврорадио».

Курс доллара США вновь увеличился — с 2,2268 до 2,2378 белорусского рубля. Курс евро также вырос — с 2,4176 до 2,4334 белорусского рубля. Зато подешевела российская валюта: за 100 российских рублей сегодня дают 3,4137 белорусского (во вторник — 3,4241).

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют ослабел на 0,14%.


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