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Олимпиаду в Токио могут отменить из-за коронавируса

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  • 26.02.2020, 16:03
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Олимпиаду в Токио могут отменить из-за коронавируса

Варианты перенести в другое место или провести ее позже — практически не рассматривают.

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сообщил в интервью The Associated Press, что если вспышка коронавируса в Токио окажется слишком большой, то Олимийские игры, скорее всего, отменят, пишет 34travel.me. Вариант перенести Олимпиаду в другое место или провести ее позже рассматривают как маловероятные. Комитет также консультируется со Всемирной организацией здравоохранения.

У комитета есть еще два-три месяца до принятия окончательного решения. Пока Япония зафиксировала четыре случая смерти от коронавируса. Дик Паунд призвал спортсменов в любом случае продолжать тренировки.

Олимпиада в Токио должна открыться 24 июля 2020 года. Ожидается, что туда приедет 11 000 спорстменов. До этого Олимпиаду отменяли лишь однажды – в 1940 году, когда она также должна была пройти в Токио. По официальным данным, Япония в этом году потратит 12,6 миллионов долларов на подготовку и проведение игр. Официального заявления о возможной отмене Олимпиады на сайте Международного олимпийского комитета пока нет.


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