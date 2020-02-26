Где Алесь Круткин? 1 26.02.2020, 16:07

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Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» не вышел на свободу после месяца ареста.

О местонахождении видеоблогера Алеся Круткина поступает противоречивая информация. На свободу он пока не вышел, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Как сообщает активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич, который сегодня встречает Алеся Круткина у входа в ИВС Витебска, сотрудник изолятора отметил: «Не ждите Круткина, сейчас он в ИВС города Лепеля и против него ведется очередной административный процесс».

Напомним, Алесь Круткин должен был выйти на свободу сегодня, в 15.30 из ИВС Витебск. За решеткой он уже провел 30 суток административного ареста.