Где Алесь Круткин?1
- 26.02.2020, 16:07
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Активист «Европейской Беларуси» не вышел на свободу после месяца ареста.
О местонахождении видеоблогера Алеся Круткина поступает противоречивая информация. На свободу он пока не вышел, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Как сообщает активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич, который сегодня встречает Алеся Круткина у входа в ИВС Витебска, сотрудник изолятора отметил: «Не ждите Круткина, сейчас он в ИВС города Лепеля и против него ведется очередной административный процесс».
Напомним, Алесь Круткин должен был выйти на свободу сегодня, в 15.30 из ИВС Витебск. За решеткой он уже провел 30 суток административного ареста.