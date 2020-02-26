Власти продают «Гомсельмаш», «Горизонт» и еще 11 предприятий 18 26.02.2020, 16:36

2,924

Ранее заявлялось, что продадут только три.

Госкомитет по имуществу Беларуси объявил о проведении работ по продаже на аукционах и по конкурсу принадлежащих государству акций 13 ОАО, пишет сайт телеканала «Белсат».

Соответствующий перечень сформирован на основании предложений отраслевых органов госуправления, сообщает сайт ведомства.

Акции восьми обществ из списка предполагается продавать по конкурсу. Пять предприятий будут предложены для продажи с аукциона.

В перечень предприятий попал белорусский производитель сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш» (100% акций принадлежит государству), а также производитель бытовой электротехники ОАО «Управляющая компания холдинга» «ГОРИЗОНТ» (99,9% акций принадлежит государству).

Госкомитет по имуществу также сообщает, что к продаже на конкурсной основе предлагается 49,9% акций ОАО «Гомсельмаш» с сохранением в госсобственности пакета акций в размере 50% + 1 акция. Стоимость пакета акций не называется. Но отмечается, что при условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% «минус» 1 акция.

Условия приватизации холдинга «Горизонт» предусматривают продажу инвестору всего госпакета акций – 99,9% уставного фонда. Цена продажи не сообщается, но объем инвестиций в основной капитал должен составить не менее $30 млн.

Также государство готово продать акции ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (весь госпакет 76,63%), гомельское ОАО «Коралл» (весь госпакет 100%), ОАО «ПромЛинкс» (весь госпакет 97,22%), ОАО «Минский Промтранспроект» (весь госпакет 17,41%), ОАО «МинскСортСемОвощ» (весь госпакет 5,17%), ОАО «Завод Промбурвод» (весь госпакет 15%), ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» (весь госпакет 49,98%), ОАО «КУПАЛИНКА» (весь госпакет 84,46%), ОАО «Беллегпромпроект» (весь госпакет 5,67%), ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» (весь госпакет 17,05%), ОАО «Минскпроектмебель» (весь госпакет 93,79%).

Ранее сообщалось, что государство готово продать только три крупных предприятия.