закрыть
26 февраля 2020, среда, 17:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Европа готовится к значительному распространению коронавируса

4
  • 26.02.2020, 17:09
  • 1,666
Европа готовится к значительному распространению коронавируса
Фото: Anadolu Agency

Самое большое число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Италии.

Страны Евросоюза должны представить Еврокомиссии (ЕК) национальные планы борьбы с распространением коронавируса в Европе из-за вспышки болезни в Италии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с министрами здравоохранения Италии и сопредельных стран, мероприятие транслировала пресс-служба ЕК.

«Страны ЕС должны в ближайшее время представить национальные планы по противодействию распространению коронавируса», — заявила Кириакидес. По ее словам, главной целью ЕС сейчас «остается сдерживание распространения заболевания».

Кириакидес также призвала страны сообщества «воздерживаться от несогласованных действий», включая одностороннее введение пограничного контроля в санитарных целях внутри зоны действия Шенгенского соглашения.

«Мы не должны поддаваться панике, — подчеркнула еврокомиссар. — Необходимо бороться с недостоверной информацией о распространении коронавируса».

В свою очередь директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммон заявила на той же пресс-конференции, что Евросоюз должен быть готов «к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса» на своей территории. Впрочем, она отметила, что большая часть людей, заразившихся коронавирусом, выздоравливают, перенося его с легкими симптомами.

Ситуация в Европе

Самое большое число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Италии. Число умерших, по последним данным, возросло до 12.

«Всего на территории Италии зафиксировано 374 случая заражения, включая 12 летальных исходов», — объявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Он добавил, что среди заразившихся пятеро несовершеннолетних. Он также отметил, что больше всего заболевших в Ломбардии (258 человек), в Венето (71) и в Эмилии-Романье (30), и добавил, что география заражения распространилась на область Марке, где выявлен один инфицированный.

Три новых случая подтвержденного заражения коронавирусом зафиксированы во Франции, один из пациентов умер. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош подтвердил второй случай заражения коронавирусом нового типа на территории республики. Об этом в среду сообщает национальная газета Jutarnji List. По ее данным, речь идет о брате-близнеце первого инфицированного, который недавно вернулся из Милана.

Минздрав Греции 26 февраля подтвердил первое заражение коронавирусом.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Общее количество заразившихся в Испании возросло до восьми.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип