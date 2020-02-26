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Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

  • 26.02.2020, 17:47
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Мария Шарапова
Фото: Zuma\TASS

Она успела выиграть 36 титулов разного уровня.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Прощальное эссе 32-летней теннисистки опубликовал журнал Vanity Fair, пишет «Трибуна».

«Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет?

Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай».

Профессионал с 2001 года, Шарапова – обладательница 36 титулов уровня тура, включая пять – «Большого шлема» и один итоговый турнир. Серебряная медалистка Олимпиады-2012, где была знаменосцем сборной России.

Много лет боролась с травмой плеча, на котором еще в 2008-м перенесла операцию. После допинговой дисквалификации 2016-17 годов физические проблемы Шараповой интенсифицировались, и она почти не играла. В 2019-м провела 15 матчей, из которых проиграла семь.


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