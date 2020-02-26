В США репортер забыл отключить фильтр для видео и предстал перед зрителями в неожиданном образе 1 26.02.2020, 17:56

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Видео с репортажем стало очень популярным в Сети.

Телерепортер из Северной Каролины Джастин Хинтон случайно вышел в прямой эфир со включенными AR-фильтрами для видео в Facebook, представ перед зрителями в образах кота, бородатого волшебника и робота, пишет unian.net

Как сообщает New York Post, журналист рассказал, что намеревался сделать серьезный репортаж о крупном снегопаде в городе Эшвиль. Вместо этого он вызвал у зрителей смех, потому что предстал на видео в различных анимированых образах.

О своем облике журналист узнал только благодаря реакции зрителей на Facebook. Видео с репортажем Хинтона стало вирусным, набрав более 300 тысяч просмотров. Сам репортер относится к ситуации с юмором. В своем Facebook он выразил надежду, что зрителям «понравилось шоу», и призвал чаще улыбаться.