закрыть
26 февраля 2020, среда, 18:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В США репортер забыл отключить фильтр для видео и предстал перед зрителями в неожиданном образе

1
  • 26.02.2020, 17:56
  • 1,994
В США репортер забыл отключить фильтр для видео и предстал перед зрителями в неожиданном образе

Видео с репортажем стало очень популярным в Сети.

Телерепортер из Северной Каролины Джастин Хинтон случайно вышел в прямой эфир со включенными AR-фильтрами для видео в Facebook, представ перед зрителями в образах кота, бородатого волшебника и робота, пишет unian.net

Как сообщает New York Post, журналист рассказал, что намеревался сделать серьезный репортаж о крупном снегопаде в городе Эшвиль. Вместо этого он вызвал у зрителей смех, потому что предстал на видео в различных анимированых образах.

О своем облике журналист узнал только благодаря реакции зрителей на Facebook. Видео с репортажем Хинтона стало вирусным, набрав более 300 тысяч просмотров. Сам репортер относится к ситуации с юмором. В своем Facebook он выразил надежду, что зрителям «понравилось шоу», и призвал чаще улыбаться.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип