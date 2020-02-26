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Из белорусских магазинов исчезнут многие импортные продукты

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  • 26.02.2020, 18:03
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Из белорусских магазинов исчезнут многие импортные продукты

К концу года количество зарубежных товаров должно cократиться на 7,5%.

Белорусские власти решили значительно сократить количество импорта на полках продовольственных магазинов: к концу 2020 года — до 15%, а до конца 2030 года — до 14%. Это предусмотрено Доктриной национальной продовольственной безопасности до 2030 года., сообщает tut.by.

По итогам 2019 года доля импортных продуктов в торговых организациях страны составила 22,5% (в 2018-м — 20,4%, а в 2017-м — 19,2%). К примеру, по данным Белстата, в прошлом году в наших магазинах из всех проданных фруктов импортные составили 91,6% (годом ранее — 90,9%), а по растительному маслу этот показатель составлял 88% (годом ранее — 85,4%).

Также мы в 2019 году импортировали 72,6% гречки от всей проданной, 49,4% кондитерских изделий из сахара, 32,4% детского питания.


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