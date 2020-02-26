Литва ввела экстренный режим из-за коронавируса 26.02.2020, 18:19

Также будет создан государственный оперативный центр.

Правительство этим решением также постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 и распространением его в Европе, пишет ru.delfi.lt.

По его словам, объявление режима экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.

«Будут пересмотрены все рекомендации и часть их станет обязательными к исполнению распоряжениями – тогда можно будет принимать решения, выполнение которых будет обязательным», – объяснил Шешяльгис.

Правительство также упростило объявление режима экстремальных ситуация в государственном масштабе. МВД, которое внесло поправки к Закону о гражданской безопасности, указывает, что это реакция на правовые пробелы, которые выявились, когда в прошлом году произошёл пожар на заводе по переработке покрышек в Алитусе.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерло почти 2,7 тыс. человек.

Вирус уже распространился на 28 стран и вызывает всё больше опасений из-за новых очагов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. В Северной Италии зарегистрировано более 300 случаев заражения, умерло десять человек, страна объявила об ограничениях передвижения в 11 городах.