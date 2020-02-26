«Белнефтехим» купит у Азербайджана два танкера нефти 2 26.02.2020, 18:27

Общий объем — 160 тысяч тонн.

Концерн "Белнефтехим" заключил с азербайджанской компанией SOCAR сделку на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн, нефть поступит в Беларусь с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Александр Тищенко.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал Тищенко.

Как сообщалось, во вторник зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что поставки нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" начнутся в марте.

"Поставки по "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объём - несколько танкеров. Сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории, используется трубопроводная инфраструктура (нефтепровод "Одесса-Броды" - ИФ) как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт", - сказал Сизов.