Путин одобрил поправку о непризнании РФ решений зарубежных судов 10 26.02.2020, 20:32

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Власти РФ хотят избежать выплаты более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Президент России Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию РФ поправки о возможности непризнания в России решений зарубежных судов и арбитражей. С обоснованием этой поправки выступил на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции член Совета Федерации Константин Косачёв. Она предусматривает, что Конституционный суд должен получить право решать, признавать те или иные решения иностранных судебных органов, затрагивающие Россию, или нет, передает «Радио Свобода».

При этом Косачёв сослался на недавно принятое решение Апелляционного суда в Гааге, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. По словам Косачёва, поправка должна воспрепятствовать исполнению этого решения. Путин согласился с необходимостью этой поправки.

Путин также поддержал внесение в Конституцию запрета для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом: «Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было». Сейчас такой запрет установлен в федеральном законодательстве.

Рабочая группа предложила провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля. Сопредседатель группы Андрей Клишас отметил, что этот день необходимо объявить выходным.

Рабочая группа предлагает Путину и другие согласованные ею поправки, с которыми президент РФ, как правило, соглашается. В частности, в Конституцию предлагается внести понятие «русского мира».

Путин также положительно отозвался о поправке признать русский язык «языком государствообразующего народа».

Президент поддержал и поправку о «недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества». По словам Путина, необходимость её принятия связано с тем, что некие силы «хотят украсть победу» в Великой Отечественной войне.

Ещё одна поддержанная Путиным поправка - о недопустимости «отчуждения территорий» России. При этом он подчеркнул, что она не должна мешать работам по демаркации границ.

Путин внёс поправки в Конституцию на рассмотрение Госдумы в январе. Они прошли первое чтение, после чего рабочая группа начала предлагать свои поправки.

Предложения Путина перераспределяют баланс между органами власти, вводят Госсовет как новый орган управления, устанавливают обязательную индексацию пенсий и приоритет российской Конституции над международным правом.

По-прежнему неясно, когда завершится работа над поправками, когда они будут приняты парламентом, когда состоится общероссийское голосование и как оно будет организовано. Всего рабочая группа получила около 900 предложений. Путин сказал, что доверяет в этих вопросах юристам, но подчеркнул, что без одобрения гражданами России поправки не должны вступить в силу. «Это должен быть реальный плебисцит, и именно граждане должны быть авторами этих поправок» - сказал он. Однако действующее законодательство не предусматривает того, что поправки к Конституции одобряются неким общенародным голосованием.