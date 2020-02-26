закрыть
26 февраля 2020, среда, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Коронавирус добрался до Балкан

  • 26.02.2020, 20:44
Коронавирус добрался до Балкан
Иллюстрационное фото

Первый случай коронавируса подтвердили в Северной Македонии.

Об этом в среду, 26 февраля, сообщил министр здравоохранения страны Венков Филипче, передает «Корреспондент» со ссылкой на Reuters.

«Тест пациента показал положительный результат. Это первая пациентка в Северной Македонии, тест которой на этот патоген оказался положительным», - сказал он.

По его словам, женщина, заразившаяся вирусом, обратилась за медицинской помощью в среду. Недавно она приехала из Италии в Северную Македонию на минивэне. Другие пассажиры автомобиля также проверяются на коронавирус. Гражданство заболевшей не уточняется.

В то же время, в Литве объявлена чрезвычайная ситуация общегосударственного масштаба в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Этот статус, как отмечают в правительстве страны, позволяет эффективнее координировать превентивные меры, организовывать более действенную работу ответственных инстанций, использовать упрощенные процедуры для получения средств государственного медицинского резерва.

Около 800 человек, побывавших в Китае или в регионах Италии, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, находятся в Литве на контроле медиков. По прибытии в Литву они проходят в аэропортах первичную проверку состояния здоровья, их опрашивают, просят оставить контактные данные и инструктируют о дальнейших действиях.

Отметим, по данным ВОЗ, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом превысило соответствующий показатель в Китае.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип