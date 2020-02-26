Богдан отдал свою зарплату в Офисе президента Украины на благотворительность 26.02.2020, 21:02

Андрей Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины опубликовал свою справку о зарплате.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что «не взял ни копейки» со своей зарплаты в ведомстве, а все начисленные деньги отдал на благотворительность.

Об этом он написал в Facebook.

Согласно документу, который обнародовал экс-глава Офиса Зеленского, он перевел 113 455 гривен благотворительному фонду «Таблеточки» и столько же благотворительному фонду «Благомай».

«За время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплаты свей не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность», — сказал он.

По словам Богдана, они «пришли в политику в тяжелые времена».

«Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили», — сказал он.

«Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими „папередниками“. Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы», — сказал он.

Богдан считает, что все было сделано «благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды».

11 февраля Андрей Богдан был уволен с должности главы Офиса президента Украины. На эту должность назначен советник Владимира Зеленского Андрей Ермак.