«Белнефтехим»: Будет пять новых поставщиков нефти 4 26.02.2020, 21:09

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Все они будут поставлять нефть в Беларусь по рыночным ценам.

Кроме группы компаний «Сафмар» нефть без премии в Беларусь будут поставлять еще пять российских компаний, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Эти компании – новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с «Сафмаром» на I квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночным ценам без премии», – цитирует Александра Тищенко БелТА.

Представитель концерна не назвал новых поставщиков. Но это точно не компании из так называемой «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть»).

Известно, что «Белнефтехим» ожидает поставку 160 тысяч тонн нефти от азербайджанской компании «Socar». Нефть поставят через Украину.