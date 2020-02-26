закрыть
26 февраля 2020, среда, 21:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Белнефтехим»: Будет пять новых поставщиков нефти

4
  • 26.02.2020, 21:09
  • 2,140
«Белнефтехим»: Будет пять новых поставщиков нефти

Все они будут поставлять нефть в Беларусь по рыночным ценам.

Кроме группы компаний «Сафмар» нефть без премии в Беларусь будут поставлять еще пять российских компаний, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Эти компании – новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с «Сафмаром» на I квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночным ценам без премии», – цитирует Александра Тищенко БелТА.

Представитель концерна не назвал новых поставщиков. Но это точно не компании из так называемой «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть»).

Известно, что «Белнефтехим» ожидает поставку 160 тысяч тонн нефти от азербайджанской компании «Socar». Нефть поставят через Украину.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип