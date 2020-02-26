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После месяца ареста Алеся Круткина осудили еще на 15 суток

  • 26.02.2020, 21:32
После месяца ареста Алеся Круткина осудили еще на 15 суток
Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» должен был выйти на свободу сегодня.

26 февраля полоцкий активист Алесь Круткин должен выйти на свободу после 30-суточного ареста, но сегодня он позвонил своей матери из Лепеля. Активист просил связаться с его адвокатом, так как на него составлен новый административный протокол за какие-то январские события.

В результате адвокат узнал, что сегодня был новый суд над активистом, и ему присудили еще 15 суток ареста, передает «Весна».

Активисты кампании «Европейская Беларусь», которые не дождались освобождения Круткина в Витебске, обеспокоены состоянием его здоровья, так как после последнего приговора на 15 суток активист прямо в зале суда объявил голодовку. Держал ли он голодовку во время отбывания наказания в витебском изоляторе временного содержания – неизвестно.


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