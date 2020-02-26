После месяца ареста Алеся Круткина осудили еще на 15 суток 26.02.2020, 21:32

Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» должен был выйти на свободу сегодня.

26 февраля полоцкий активист Алесь Круткин должен выйти на свободу после 30-суточного ареста, но сегодня он позвонил своей матери из Лепеля. Активист просил связаться с его адвокатом, так как на него составлен новый административный протокол за какие-то январские события.

В результате адвокат узнал, что сегодня был новый суд над активистом, и ему присудили еще 15 суток ареста, передает «Весна».

Активисты кампании «Европейская Беларусь», которые не дождались освобождения Круткина в Витебске, обеспокоены состоянием его здоровья, так как после последнего приговора на 15 суток активист прямо в зале суда объявил голодовку. Держал ли он голодовку во время отбывания наказания в витебском изоляторе временного содержания – неизвестно.