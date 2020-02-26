Ученые назвали самый привлекательный для человека запах 26.02.2020, 21:48

В научной среде он получил название петрикор.

Ученые из Австралии пришли к выводу, что самым притягательным ароматом для человека является запах сырой земли.

В шестидесятых годах прошлого века исследователи пытались отыскать причину привлекательности данного аромата. Большое влияние отводится геосмину, которое вырабатывается земляными бактериями при помощи воды. Миллионы лет эволюции привели к тому, что человеческие органы обоняния «заточены» под распознавание этого вещества, так как его присутствие означало вероятное наличие воды поблизости, передает lenta.ua.

Водные ресурсы организму всегда были жизненно необходимы, поэтому наш мозг по умолчанию стал считать этот запах приятным. Для улавливания земляных нот достаточно всего пяти молекул геосмина на миллион. В научной среде запах получил название петрикор.

Аналогичные способности есть и у верблюдов, которые таким образом находят пути к оазисам. Ученые также отметили, что существует малочисленная группа людей, которым не по душе такой аромат. Во время исследований у них выявлялась аллергия на геосмин.