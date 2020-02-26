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Делегация Европарламента встретилась с белорусскими правозащитниками

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  • 26.02.2020, 22:02
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Делегация Европарламента встретилась с белорусскими правозащитниками
Пятрас Ауштрявичюс
Фото: DELFI

Вместо встречи с лукашенковскими «депутатами» европарламентарии встретились с правозащитниками.

26 февраля представители белорусского правозащитного сообщества встретились с депутатской группой Европарламента – заместителем главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро (Швеция) и постоянным докладчиком Европарламента по Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом (Литва).

Участие во встрече принимали правозащитники из Белорусского Хельсинкского комитета, БАЖ, Центра правовой трансформации Lawtrend, профсоюза РЭП, Офиса по правам людей с инвалидностью. Правозащитный центр «Весна» представлял Валентин Стефанович.

Он начинал встречу и представил общую картину последней ситуации с правами человека в Беларуси. По мнению правозащитника, белорусы проживают сейчас относительно драматические времена, которые начались с процессами углубленной интеграции с Россией. Валентин Стефанович довел до сведения европарламентариев ситуацию с административным преследованием участников мирных собраний, которую правозащитники наблюдают несколько месяцев. За это время более 100 человек было привлечено к административной ответственности за участие в мирных акциях протеста.

«В данной ситуации мы считаем очень важно продемонстрировать поддержку суверенитета Беларуси, потому что усиление роли России и ее присутствия здесь будет означать ухудшение ситуации и с правами человека», – сказал правозащитник.

Отдельно Валентин Стефанович остановился на новых политических заключенных: белорусские правозащитники признали анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара политзаключенными в связи с явно непропорциональным и жестким приговором в отношении них, требуют пересмотра их уголовного дела и отмены приговора, и надеются, что в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Минский городской суд прислушается к требованиям правозащитников.

Также Валентин Стефанович остановился и на проблематике смертной казни, так как буквально сейчас – во время визита делегации Европарламента – прокурор в Минском областном суде на выездном заседании в Слуцке потребовал смертной казни для одного из фигурантов уголовного дела.

«Если смертная казнь будет вынесена, то это будет третий приговор в этом году. На сегодняшний день в Беларуси четыре человека приговорены к смертной казни, в двух случаях приговоры уже вступили в законную силу», – подчеркнул он.

Кроме того, правозащитник отметил, что никаких изменений в избирательном законодательстве не предвидится, и скорее всего президентские «выборы» в этом году пройдут по обычному сценарию. Однако, для правозащитников очень важен фон, на котором эти «выборы» будут проходить:

«Никакие политические репрессии и появление новых политических заключенных – для нас неприемлемы, и это власти должны понимать и знать».

В конце речи Валентин Стефанович отметил, что никаких позитивных изменений в области прав человека, к сожалению, нет.

Другие правозащитники выступили по тем направлениям, по которым они непосредственно работают.

Интересно, что делегация Европарламента отменила встречу с белорусскими «депутатами» за 15 минут до планируемого начала.


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