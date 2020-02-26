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В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса

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  • 26.02.2020, 22:05
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В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса

Вирус обнаружен на всех континентах, кроме Антарктиды.

В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса у гражданина страны, приехавшего из Ирана через Азербайджан, передает «Настоящее время».

Об этом на специальном брифинге заявила глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр успокоила граждан, сказав, что риска распространения вируса нет, так как в карантин будут помещены сотрудники, контактировавшие с ним.

По состоянию на 26 февраля число заразившихся уханьским коронавирусом во всем мире превысило 80 тыс. человек, умерли от связанных с ним осложнений более 2700 человек. Заболевания, связанные с коронавирусом, помимо Италии, были зафиксированы в других европейских странах: Испании, Франции, Австрии, Хорватии, Швейцарии и Албании, а также в Бразилии и в Алжире. Продолжает расти число заболевших в Южной Корее, где инфицированы уже 1146 человек, а также в Иране. Там о заражении коронавирусом объявили замминистра здравоохранения и депутат парламента, а число умерших уже составило 16 человек.


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