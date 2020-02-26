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Ауштрявичюс: В нашем постчернобыльском мире нельзя игнорировать книги Алексиевич

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  • 26.02.2020, 23:39
Ауштрявичюс: В нашем постчернобыльском мире нельзя игнорировать книги Алексиевич
Пятрас Ауштоявичюс

Евродепутат прокомментировал строительство АЭС в Островце.

Белорусская АЭС — это не проблема отношений Литвы и Беларуси, а проблема отношений Минска и Брюсселя. Об этом журналистам заявил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, который посещает Беларусь в составе делегации Европарламента, передает «Еврорадио».

По его словам, основное требование к АЭС в Островце — гарантии безопасности. В качестве аргументов он сослался на Чернобыльскую катастрофу: «Я думаю, Светлана Алексиевич в своих книгах хорошо описала трагедию Чернобыля, которая произошла не так уж и давно — наше поколение это помнит. И мы не хотим «Чернобыль номер два».

Кстати, в Минске евродепутаты встречались с нобелевской лауреаткой. Ауштрявичюс признался, что читал книги Светланы Алексиевич, и высоко оценил их. Особенно он отметил книгу «Цинковые мальчики», посвященную войне СССР в Афганистане: «Это предупреждение для нынешних политиков и политиков будущих поколений: принимать решения нужно очень обдуманно и серьезно, а не принимать скоропалительные решения — по войне или по строительству атомных станций, которые потом могут стать причиной катаклизмов. Мы еще живем, я бы сказал, в постчернобыльской катастрофе, и игнорировать такие книги — это большая ошибка».


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