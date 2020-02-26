В четверг в Беларуси будет до +8 градусов 1 26.02.2020, 22:45

На большей части территории прогнозируются дождь и мокрый снег.

В четверг, 27 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории прогнозируются дождь и мокрый снег, ночью местами — сильные осадки, слабый туман. Ветер будет переменных направлений умеренный, в отдельных районах порывистый.

Ночью термометры покажут 0... +5, при прояснениях будет до 2 градусов мороза. Днем ожидается 2-8 выше нуля.